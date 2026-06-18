Ema Oprișan, despre bătălia cu depresia după divorț: „Sunt lucruri la care nu te aștepți!” Ce a dezvăluit acum despre Răzvan Kovacs

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Ema Oprișan, fosta concurentă de la „Insula Iubirii”, a trecut prin momente de-a dreptul dramatice după ce relația cu Răzvan Kovacs s-a încheiat definitiv.

Rămasă singură cu doi copii, vedeta s-a văzut nevoită să ducă o bătălie cruntă cu o problemă din ce în ce mai răspândită: depresia. Într-un interviu sincer, fosta concurentă a vorbit deschis despre momentele de cumpănă, dar și despre cum a învins „boala secolului” folosindu-se de propriile cunoștințe din psihologie.

Șocul realității: Capcana așteptărilor și lupta cu singurătatea

Trecerea bruscă de la o viață de familie la statutul de mamă singură a lăsat urme adânci în stabilitatea emoțională a Emei. Absența unui partener cu care să poată împărți responsabilitățile zilnice a declanșat stări severe de izolare.

„Când rămâi singură cu doi copii, fără susținere, fără să ai cu cine să vorbești, reacționezi într-un fel, te închizi în tine. Să nu știi cu cine să vorbești, să nu știi ce a fost minciună, mimare, ce s-a întâmplat cu omul, cum o să-ți trăiești viața. Mai am momente când vine și ia copiii și mă gândesc și eu: azi ce fac?”, a mărturisit Ema Oprișan pentru Spynews.ro.

Fosta concurentă a explicat că întreaga ei existență era orbitată în jurul fostului partener, iar acum trebuie să fie complet independentă în decizii, chiar și fără a avea confirmarea că face alegerile corecte.

„Viața mea e în jurul lor și era în jurul lui Răzvan, totul era în jurul lor. Acum sunt singura care dă cu capul, centrează, ia decizii singură, nu știu dacă sunt bine, n-am cu cine să mă consult să văd dacă, într-adevăr, sunt ok”, a adăugat ea.

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Deși a studiat psihologia și se pregătește să își ia dreptul de liberă practică, vedeta recunoaște că teoria nu te salvează dacă nu există o dorință profundă de schimbare din interior.

Declicul salvator și acceptarea prezentului

Vindecarea nu a venit peste noapte, ci a presupus un efort conștient de a renunța la iluzii. Pentru a nu mai trăi în trecut, Ema a trebuit să își impună o disciplină mentală riguroasă și să accepte că viața ei s-a schimbat radical. Treptat, atenția ei s-a mutat pe activitățile care îi aduc liniște, lăsând în urmă episoadele în care totul se prăbușea în jurul ei într-un ritm amețitor.

„Depresia a fost de la tot ceea ce s-a întâmplat în viața mea, atât de rapid. Sunt lucruri la care nu te aștepți. Acum nu mai am chestia asta, încerc să realizez că viața mea depinde doar de mine și de tot ce înseamnă copiii. Încerc să mă focusez pe alte lucruri ca să nu mă mai gândesc, dar făcând din ele o pasiune, te ajută să nu te mai gândești la tot”, a detaliat ea.

Adevărul despre sentimentele pentru Răzvan

Speculațiile fanilor legate de o posibilă împăcare au determinat-o pe Ema să pună punctul pe „i”. Aceasta a explicat că va păstra mereu o formă de afecțiune pentru Răzvan, dar strict din postura de tată al copiilor ei.

„Îl mai iubesc pe Răzvan, dar nu cum îl iubeam înainte. Îl iubesc pe Răzvan pentru tot ceea ce a însemnat el înainte, pentru părțile bune. Ca să nu ajung să fiu un om rău, în mintea mea trebuie să rămână lucrurile frumoase, ca atunci când îl văd să zâmbesc, să le spun copiilor că pot pleca cu tati, că pot sta cu tati”, a dezvăluit ea.

Această abordare este o metodă de protecție împotriva resentimentelor care ar putea apărea dacă ar analiza la nesfârșit greșelile din trecut. Ca partener, Răzvan a fost complet eliminat din planurile ei de viitor.

„Dacă stau să mă gândesc la ce am trăit eu personal, atunci ar ieși foarte multe frustrări din mine. Tocmai de aceea, iubirea mea pentru el, ca om și ca tată al copiilor, va rămână întotdeauna, dar iubirea pentru Răzvan ca bărbatul meu nu mai există, chiar dacă o spun cu durere în suflet”, a mărturisit Ema.

Foto – Facebook

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