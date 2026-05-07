Ema Oprișan, prima reacție după ce Răzvan Kovacs s-a despărțit de Ella Vișan și a fost surprins în compania altei femei: „Am avut un șoc”. Ce a spus despre o posibilă împăcare

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Relația dintre Ema Oprișan și Răzvan Kovacs, de la Insula Iubirii, sezonul 7, rămâne în centrul atenției. Fosta concurentă de la Insula Iubirii vorbește despre posibilitatea împăcării, după ce Răzvan s-a despărțit de Ella Vișan și a fost surprins în compania unei alte femei.

Ema Oprișan, prima reacție după ce Răzvan Kovacs s-a despărțit de Ella Vișan

Ema Oprișan a oferit detalii despre relația dintre ea și Răzvan Kovacs la momentul prezent, precum și despre șansele unei împăcări în viitor, într-un interviu pentru Spynews.

La scurt timp după ce relația cu Ema Oprișan a ajuns la final, Răzvan Kovacs și-a refăcut viața amoroasă cu Ella Vișan, o altă fostă concurentă de la Insula Iubirii, sezonul 9. Însă nici această poveste nu a avut un final fericit. Semnele despărțirii au devenit evidente, deși niciunul dintre cei doi nu a confirmat oficial ruptura. În tot acest timp, Ema a preferat să rămână în afara acestor discuții.

„Despre ei nu știu ce să spun, cred că ei sunt cei mai în măsură să vorbească despre ei. Eu aflu, ca și voi, din presă, diverse lucruri. Când aflați, să-mi spuneți și mie, ca să văd cum stă treaba, eu nu știu. Eu acum sunt la București, el e la Timișoara, stă cu copilașii. Nu discutăm despre chestiile astea, pentru că eu m-am detașat de subiectul lor de mult, de când mi-am promis că nu se mai merită să vorbesc despre astfel de lucruri”, a declarat Ema, pentru Spynews.

Ema este mama a doi copii, un fiu, Noah, dintr-o fostă relație, și o fiică, Luna, din relația cu Răzvan Kovacs.

Citește și: Ema Oprișan a răbufnit. Ce a spus despre Ella Vișan, iubita fostului ei soț, Răzvan Kovacs: „Mă deranjează tupeul ei”

O fotografie care a ridicat semne de întrebare

În mijlocul acestor evenimente, o postare pe rețelele sociale a lui Răzvan a generat multe întrebări. Într-o fotografie publicată și ulterior ștearsă, acesta apărea alături de o altă femeie, necunoscută publicului. Gestul nu a trecut neobservat nici de Ema, care a recunoscut că a fost luată prin surprindere.

„El a postat o poză, nu am văzut-o, mi s-a trimis. Eu eram live pe TikTok și am primit o poză cum că Răzvan s-a afișat cu o altă domnișoară. N-am văzut poza atunci, am văzut-o la voi postată, pentru că el o ștersese. Atunci am avut un șoc, dar nu sunt eu în măsură să-l trag la răspundere pe el decât în momentul în care simt că îmi afectează mie viața sau copiilor, sau ne face să ne simțim inconfortabil, dar, în rest, e liber să iubească și să facă tot ce vrea el”, a adăugat Ema.

Împăcarea, o posibilitate?

Deși trecutul lor comun este marcat de momente frumoase, Ema a subliniat că relația lor actuală se limitează la co-parenting. Cei doi continuă să fie prezenți în viața copiilor lor, însă o reconciliere romantică nu pare să fie pe lista de priorități a fostei concurente de la «Insula Iubirii».

„În postarea pe care am făcut-o am zis că nu există mai mult între noi, ci doar suntem părinți și vom fi în continuare, așa că dacă ne vede lumea râzând, bucurându-ne alături de copii, desenând, nu înseamnă că e ceva mai mult, ci că suntem doar părinți. Eu nu știu ce se va întâmpla pe viitor. Eu mi-aș dori ca noi doi să fim foarte bine separați, ca noi doi să fim bine împreună, fie ca părinți, fie ca relație, fie ca orice. Nu-mi doresc, în momentul de față, să fim împreună. Eu îmi doresc, în momentul de față, să evoluez separat, vreau să-mi ating scopurile și să mă redescopăr. Că vom ajunge peste 50 de ani să ne întâlnim sau în viața viitoare, nu se știe, niciodată să nu spui niciodată”, a explicat ea.

Citește și: Cât plătește Răzvan Kovacs pensie alimentară pentru cei doi copii, după despărțirea de Ema Oprișan

Loc pentru noi începuturi

Chiar dacă iubirea pentru Răzvan rămâne o parte din viața ei, Ema a precizat că nu este în căutarea unei noi relații și că, pentru moment, preferă să se concentreze pe propria evoluție. Cu toate acestea, nu exclude posibilitatea ca, într-o zi, cineva special să își facă apariția.

„Iubirea pentru Răzvan nu va dispărea niciodată. El a fost lângă mine și mi-a oferit ceea ce nu cred, în momentul de față, nu știu ce se va întâmpla pe viitor, că altcineva îmi poate oferi. Eu îl respect pentru ceea ce este și pentru ceea ce a fost. Dacă Dumnezeu face să-mi vină și mie arlechinul meu și eu să fiu acolo jumătatea lui, atunci este bine. Eu nu stau să-l caut. Nu sunt în căutare de nimic, nu-mi doresc să ies la întâlniri, am alte planuri acum”, a încheiat Ema Oprișan.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News