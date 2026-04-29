Cât plătește Răzvan Kovacs pensie alimentară pentru cei doi copii, după despărțirea de Ema Oprișan

Amelia Matei
Răzvan Kovacs și Ema Oprișan sunt în centrul atenției, după mai multe scandaluri. Cei doi au ajuns într-un final la divorț, iar DJ-ul îi plătește lunar brunetei pensie alimentară pentru cei doi copii. Iată cât plătește Răzvan și de ce nu s-a înțeles cu fosta soție la notar.

Răzvan Kovacs a uitat de copii după ce s-a despărțit de Ema Oprișan

Răzvan Kovacs și Ema Oprișan au format un cuplu pentru mai mulți ani. Cei doi au fost concurenți la Insula Iubirii și au rămas printre cele mai controversate personaje. Cu toate că relația lor a fost presărată cu infidelități din partea bărbatului, Ema a mărturisit că l-a iertat de multe ori. 

De data aceasta, despărțirea a venit din senin, conform brunetei. Cei doi nu s-au înțeles deloc când a venit vorba despre copii, pentru că DJ-ul nu și-a respectat partea de înțelegere după separare.

Mai mult, el a anunțat că trăiește o nouă poveste de dragoste cu Ella Vișan, una dintre cele mai controversate concurente de la Insula Iubirii sezonul 9.

Ema și-a acuzat fostul partener că a uitat de copii atunci când s-a despărțit de ea și a dezvăluit că atunci când au mers la notar, Răzvan nu s-a interesat de responsabilitățile de tată.

Ce pensie alimentară plătește lunar Răzvan Kovacs pentru cei doi copii

Invitat în podcastul moderat de Bursucu, Răzvan Kovacs a vorbit despre acuzațiile pe care fostă parteneră i le aduce. El spune că acțiunea de la notar era doar o formalitate pe care nu a luat-o prea mult în serios.

El a mărturisit că plătește 700 de lei pensia alimentară pentru cei doi copii. DJ-ul spune că este o formalitate și nu crede că se pot crește doi copii cu această sumă.

Răzvan Kovacs: „Era vorba strict legislativ sau pentru hârtii, ce trebuia scris acolo. Era vorba de suma de 700 de lei, pensie alimentară, minimul cât se poate trece acolo. Dar pentru mine era infim, adică nu conta ce scrie acolo, eu sunt conștient de ce bani ai nevoie să crești un copil. Aș fi idiot să zic vreau să-i dau 700 de lei.

Și a zis, trece un timp acolo, notara la care eram, trece, trebuie să treci două zile în care poți să-i vezi. Un program de la 7 la… Tu să știi că ai obligația asta zilnic. Că tu stai mai mult, că dai mai mult. Este strict problema ta. Nu te încurcă cu nimic sau nu-ți ia nimeni chestia asta”.

Bursucu: „Și de ce n-ai scris că vreau să-i văd permanent?”
Răzvan Kovacs: „Nu poți. Este vorba de niște chestii legale care trebuie…”

Bursucu: „Păi ok, de luni până vineri, o săptămână cu o săptămână, ca la judecătorie. Vreau să îi văd o săptămână eu, o săptămână mama. Un weekend eu sau la două weekend-uri sau cum se face.”

Răzvan Kovacs: „Alegerea programului nu a fost făcută strict de mine, a fost făcută în funcție de programul meu. Eu am zis așa, eu nu pot să îi iau, că în general chestia asta se rezolvă așa. Mama stă cu copiii în timpul săptămânii, tata în weekend. Pentru că de obicei părinții sunt liberi în weekend.

La mine este un caz atipic pentru că eu muncesc în weekend, nu în timpul săptămânii. Eu vreau să îi iau luni, marți sau luni, miercuri și așa mai departe și în weekend tu să stai cu ei. Adică dacă am liber, niciodată nu o să zic că nu vreau să stau cu copiii mei. Eu când am fost liber și acum, sâmbăta trecută am fost liber, m-am dus și am luat copiii să stau cu ei. Nu am plecat la club, nu am ieșit în oraș, m-am dus și am luat copiii și am stat cu ei. Dar oamenii ce să înțeleagă? Adică că eu nu am fost de acord cu programul sau că nu am respectat programul?”

Bursucu: „Așa s-a înțeles, că tu n-ai respectat. Tu ai notat că vrei să-i vezi de două ori pe săptămână.”

Răzvan Kovacs: „Dar asta nu a fost cererea mea. Asta am scris-o de comun acord acolo”, a spus Răzvan Kovacs.

