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Delia, afectată de eclipsa de soare: „Cea mai tristă persoană în viață am fost”

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Eclipsa totală de Soare din 12 august 2026, un spectacol ceresc rar pentru Europa, a fost un moment neașteptat de dificil pentru Delia Matache. În timp ce milioane de oameni admirau fenomenul, artista a mărturisit că s-a simțit copleșită de tristețe și disconfort emoțional, o stare pe care a descris-o sincer pe rețelele sociale.

Delia, afectată de eclipsa de soare

Într-un videoclip filmat în timp ce alerga în parc, Delia a dezvăluit că eclipsa i-a influențat profund starea de spirit.

„Mai e cineva care s-a simțit absolut îngrozitor de această eclipsă, sau… Absolut sad. Cea mai tristă persoană în viață am fost”, a spus artista.

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Deși nu a detaliat exact motivul, ea a lăsat să se înțeleagă că fenomenul cosmic a coincis cu un moment mai delicat din viața sa.

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Pe lângă stările emoționale, Delia se concentrează pe îmbunătățirea stilului său de viață. Artista a recunoscut că dorește să își perfecționeze forma de alergare, fiind nemulțumită de modul în care se percepe în filmări.

„Vreau să îmi îmbunătățesc forma de alergare. Vreau să alerg mai frumos, nu îmi place ce văd în filmări, nu îmi place, nu îmi place cum arăt, nu ridic genunchii destul de sus, dar voi lucra la acest aspect”, a declarat ea pentru urmăritori.

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Schimbări în dietă și focus pe sănătate

Delia a mai adăugat că vrea să facă ajustări și în alimentație, observând că dieta sa este dominată de carbohidrați, în detrimentul fibrelor.

„Vreau să mă hrănesc corect. Nu mănânc fibre. Niciodată nu cred că mănânc. Nu ai cum să trăiești așa. Prea mult carbs. E bun pentru curse și e bun pentru alergare pentru că ai nevoie de carbohidrați, dar eu trăiesc exclusiv pe carbohidrați. E prea mult. Trebuie să rezolvăm”, a spus artista.

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În același timp, Delia a ajuns la concluzia că trebuie să meargă și la sală să ridice greutăți, cu toate că nu este încântată de ideea de a petrece timp în sala de fitness.

„Urăsc ideea de sală, dar cred că trebuie să mă duc să ridic greutăți, sau să ridic greutăți acasă. Îmi iau acasă și stau și trag de mine să ridic greutăți. Nu îmi place ideea de sală, îmi dă anxietate. Asociez sala cu un anumit tipar de oameni. Nu vreau să mă duc să socializez la sală, nu vreau la sală”, a declarat artista.

În ceea ce privește alimentație, Delia consideră că este timpul să renunțe la zaharuri și să includă în dietă fructe și alte alimente sănătoase.

„Vreau să nu mai mănânc chipsuri și zahăr procesat, vreau să mănânc fructe sau altceva. Vreau să trăiesc într-un regim foarte atletic. Vreau să am senzația în capul meu că am devenit atlet și că trebuie să am grijă în permanență la ce mănânc, cum mănânc, cât dorm, la ce ore mă culc, cât stau pe telefon, și să nu mai stau să dau scroll. Mă simt prost că stau mult online”, a mai spus Delia.

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Sursă foto: Instagram

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