Mama lui Dinu Maxer, adevărul despre relația dintre nora ei, Magdalena Chihaia, și cei doi copii ai artistului din fosta căsnicie: „Eu, ca soacră, am văzut…”

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Magdalena Chihaia a reușit să construiască o relație specială cu copiii lui Dinu Maxer, soțul ei. Mama artistului a confirmat recent conexiunea dintre Magdalena și cei doi copii.

Mama lui Dinu Maxer, adevărul despre relația dintre nora ei, Magdalena Chihaia, și cei doi nepoți

Dinu Maxer a publicat recent în mediul online o fotografie înduioșătoare alături de soție, Magdalena Chihaia, și de cei doi copii din fostul mariaj cu Deea Maxer. Această atmosferă de familie unită a stârnit curiozitatea jurnaliștilor, care au contactat-o pe Magdalena pentru detalii despre relația cu cei doi copii.

„Eu încă de la început i-am îmbrățișat pe copii împreună cu Dinu. Ne-am cunoscut și ne-am apropiat treptat. Sunt copiii lui Dinu și, iubindu-l pe el, îi iubesc și pe ei. Dar nu numai de asta, ci și pentru că ne-am jucat împreună, am comunicat foarte frumos și am ajuns să ținem unii la alții foarte mult. Oferindu-le iubire, și ei au răspuns cu iubire. Atunci când știi cum să-i iei și cum să le explici, copiii sunt foarte receptivi. Ne distrăm împreună, vorbim și avem și jocurile noastre speciale, râdem mult și cu toții suntem foarte fericiți când facem activități împreună”, a declarat Magdalena Chihaia, pentru Spynews.ro.

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Momente speciale și activități comune

Magdalena a mărturisit că relația cu cei doi copii a evoluat frumos în timp. La început, conexiunea cu Andreas a fost mai puternică, dar pe măsură ce Maysa a crescut, legătura lor s-a consolidat prin activități comune, cum ar fi cumpărăturile și pasiunea pentru modă. De asemenea, Andreas a avut ocazia să colaboreze artistic cu mama sa vitregă.

„E adevărat că la început cu Andreas am avut o conexiune mai mare, aveam secretele noastre, acum însă, crescând Maysa, avem și noi poveștile noastre, ritualurile noastre de joacă și facem cumpărături împreună și construim împreună outfiturile ei. Anul trecut chiar am avut și o colaborare artistică cu Andreas. A jucat în piesa mea de teatru pentru copii și a participat la activități artistice ca mim. Amândoi sunt alături de noi la spectacolele de la Teatrul Elisabeta, simțindu-se ca la ei acasă, atât în culise, cât și în teatru”, a mai spus Magdalena Chihaia.

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Sprijinul familiei

Pentru a înțelege pe deplin dinamica acestei familii, Spynews.ro a stat de vorbă și cu mama lui Dinu Maxer. Din postura de bunică, aceasta a observat relația caldă dintre Magdalena și nepoții săi, exprimându-și recunoștința pentru grija pe care nora sa le-o poartă celor mici.

„Eu, ca soacră, am văzut dragostea Magdalenei pentru nepoții mei și îi mulțumesc pentru asta!”, a mărturisit mama lui Dinu Maxer, pentru sursa citată.

Foto: Instagram

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