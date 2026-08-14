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Vica Blochina, sărut pasional cu iubitul în văzul tuturor, la aniversarea ei de 51 de ani

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Vica Blochina radiază de fericire! De ziua ei, pe 8 august 2026, a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul, care i-a oferit un buchet de trandafiri roșii în fața invitaților.

Vica Blochina, sărut pasional cu iubitul în văzul tuturor

Vica Blochina și iubitul la aniversarea ei (5)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 16)

Vica Blochina se bucură de un nou început plin de iubire alături de partenerul ei, cu care s-a mutat recent. Vedeta a fost surprinsă într-un moment de tandrețe cu iubitul ei, de ziua ei de naștere, pe 8 august 2026. Potrivit Spynews, bărbatul i-a oferit un buchet de trandafiri roșii și a sărutat-o în văzul invitaților.

Într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, Vica a împărtășit cu urmăritorii săi acel moment romantic, alături de descrierea: „08.08.2026”. În imagini, vedeta este înconjurată de oameni dragi, zâmbitoare și plină de energie pozitivă. Momentul în care cei prezenți i-au cântat „La mulți ani!” a completat atmosfera festivă.

Această etapă fericită din viața Vicăi vine la pachet cu o serie de schimbări importante. După cum a dezvăluit pe Facebook, vedeta s-a mutat cu iubitul său, o decizie care o provoacă să iasă din zona de confort. „Încet, încet trebuie să mă obișnuiesc cu ideea renovării și că o să mă mut, pentru că nu pot sta cu muncitorii în casă. O să mă mut în acest apartament superb și o să stau permanent cu iubitul meu. Aceasta este cea mai grea decizie, vă spun sincer, pentru că eu nu sunt obișnuită să stau cu cineva nonstop”, a recunoscut ea sincer.

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Vica descrie acest moment al vieții drept unul de reinventare: „V-am spus că la mine totul este un nou început: renovarea, am scăpat de haine, iubit, mașină nouă. Este o nouă etapă a vieții mele”.

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Cine este Vica Blochina

Vica Blochina s-a născut pe 8 august 1975, în Klaipeda, Lituania, dar locuiește de mai bine de 25 de ani în România. A fost balerină la clubul Melody, în cadrul unei trupe de balet din Lituania. A devenit cunoscută în showbiz prin prisma relației extraconjugale cu Victor Pițurcă din care a rezultat un fiu, Edan, acum în vârstă de 19 ani. Mai târziu, în 2012, Vica și-a făcut debutul în televiziune în calitate de co-prezentatoare a emisiunii „Telefonul de la miezul nopții”, difuzată pe Antena 2.

În prezent, Vica Blochina este psihonumerolog, care combină numerologia (studiul semnificației cifrelor) cu elemente de psihologie. Vica și-a obținut diploma de numerologie în Rusia și a fondat brandului Cheia Vieții (Keya VIETY) și Academia de Psihonumerologie, unde îi pregătește pe alții să facă ce face ea, contra cost. Cursurile costă între 300 și 500 de lei, potrivit Libertatea.

Foto: Instagram

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