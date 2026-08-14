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Johnny Young, cântărețul, compozitorul și producătorul care a creat și prezentat show-ul „Young Talent Time” din Australia, a murit la vârsta de 79 de ani.

Johnny Young, creatorul „Young Talent Time”, a murit la 79 de ani

Familia lui Young a anunțat vineri decesul său printr-un comunicat, precizând că acesta a murit „în urma unei scurte lupte cu cancerul pancreatic”. „Johnny a fost creatorul, prezentatorul și producătorul îndrăgitei emisiuni de televiziune «Young Talent Time». El a compus și a produs numeroase melodii de succes care au devenit emblematice, printre care «The Real Thing» și «Smiley»”, se arată în comunicat.

„Familia solicită respectuos respectarea intimității în aceste momente dificile. Detaliile privind slujba de pomenire vor fi anunțate în curând.”

De la un idol al adolescenților la un pionier al showbiz-ului

Născut în Olanda în 1947, sub numele de Johnny Benjamin Arthur de Jong, Young a emigrat cu familia în Perth, Australia, în anii ’50. Muzica l-a cucerit de tânăr, iar la doar 18 ani deja prezenta emisiuni de televiziune și cânta ]ntr-o formație. Cariera sa a explodat în anii ’60, când hituri ca „Step Back” și cover-ul piesei „All My Loving” de la The Beatles l-au transformat într-un idol pop.

Young a descris această perioadă drept „perioada mea de glorie ca vedetă pop” și a povestit pentru ABC: „A fost o experiență fantastică. Turnee, întâlniri cu idolii mei… Am ajuns să-l cunosc pe Bob Dylan, am fost în turneu cu Rolling Stones. Era o perioadă plină de energie și de creativitate”.

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Revoluția „Young Talent Time”

În 1971, Johnny Young a lansat emisiunea care avea să devină o instituție culturală: „Young Talent Time”. Inspirat de „The Mickey Mouse Club”, show-ul a fost o rampă de lansare pentru tinere talente precum Tina Arena, Debra Byrne și Dannii Minogue. Fiecare episod se încheia cu un moment special – interpretarea piesei „All My Loving” de la The Beatles, care a devenit un simbol al emisiunii.

Succesul a fost fulminant, până în ’89, când emisiunea a fost anulată din cauza audiențelor în scădere. Până atunci însă, Young a făcut sacrificii uriașe pentru a finanța producția. Și-a vândut casa părintească pentru a construi un studio de televiziune, iar presiunea financiară și personală l-au afectat profund. „A fost oribil. Am pierdut o mulțime de bani și a fost începutul sfârșitului pentru multe lucruri în viața mea. Am pierdut bijuteriile de familie… Mi-a fost foarte rușine că nu mi-am protejat mai bine familia din punct de vedere financiar”, a mărturisit el. În aceeași perioadă căsnicia lui s-a destrămat.

Contribuții în muzică și controverse

Pe lângă televiziune, Young a lăsat o amprentă de neșters în muzica australiană. Hitul „The Real Thing”, compus pentru Russell Morris, a fost catalogat drept unul dintre cele mai scumpe single-uri ale vremii și a devenit un succes răsunător. Young a continuat să colaboreze cu Morris la alte piese de top, precum „The Girl That I Love” și „Part Three into Paper Walls”.

Însă anii ’90 au adus controverse neașteptate. În 1993, Young a fost arestat din greșeală în Filipine, fiind acuzat că conduce o clinică ilegală pentru SIDA. El se afla în Filipine pentru a ajuta un prieten care căuta tratamente alternative pentru HIV. Deși acuzațiile au fost retrase, episodul a atras atenția presei asupra vieții sale personale. „Era ceva de genul: «Păi, Johnny Young realizează această emisiune cu copii. Ce caută el într-o clinică pentru SIDA?»”, a declarat el pentru ABC, reflectând asupra prejudecăților întâmpinate.

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O moștenire durabilă

După încheierea „Young Talent Time”, Young a continuat să inspire prin munca sa ca DJ radio și prin relansarea emisiunii în 2012, când a revenit ca prezentator. În 2010, Tina Arena i-a adus un omagiu, introducându-l în Hall of Fame-ul Asociației Australiene a Industriei Muzicale (ARIA).

Johnny Young lasă în urmă o familie iubitoare: soția sa, Marisha, fiicele Anna și Fleur, sora Cornelia, șapte nepoți și doi strănepoți. Fiul său, Craig, a murit de asemenea de cancer pancreatic, la doar 48 de ani.

Foto: Instagram

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