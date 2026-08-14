Câte operații estetice are Andreea Popescu: „Mă simt inconfortabil că trebuie să vorbesc despre aceste proceduri”

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Andreea Popescu a vorbit deschis despre operațiile ei estetice, după ce a fost întrebată despre acestea. Influencerița a recunoscut că se simte incomod vorbind despre aceste decizii pe care le consideră intime.

Câte operații estetice are Andreea Popescu

Andreea Popescu a decis să vorbească deschis despre operațiile ei estetice, la câteva zile după cea mai recentă, un eyebrow lift. Vorbind despre cum se simte după intervenție și despre efectele adverse ale acesteia, Andreea a amintit și alte intervenții la care a apelat în trecut.

„Am făcut implant, am făcut eyebrow lift și abdominoplastie reversă – asta din cauza celor 20 de kilograme pe care le-am dat jos în total, în tot timpul acesta în care am slăbit. Îți îmbunătățești anumite părți ale corpului. La mine a fost partea asta de eyebrow lift. Bineînțeles, mi-am pus și implanturi”, a mărturisit Andreea Popescu în mediul online.

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„Mă simt inconfortabil că trebuie să vorbesc despre aceste proceduri. E o chestie intimă”

Fosta dansatoare a Deliei a precizat și că acest subiect i se pare incomod de discutat. „Mă simt inconfortabil că trebuie să vorbesc despre aceste proceduri. E o chestie intimă”, a explicat.

Influencerița a recunoscut că recuperarea după eyebrow lift nu a fost lipsită de dificultăți. Ea a vorbit despre efectele secundare ale anesteziei asupra corpului său. „După intervenție, după operație, mi-a căzut părul enorm. După cum vedeți, încă am aceste vânătăi care sunt decente, pot să zic acum. Am folosit o cremă pe care mi-a recomandat-o doamna doctor. (…) Oricum, la 8 zile, 9 zile de la intervenție, credeți-mă, aveam ochii atât de vineți, gâtul era foarte vânăt, era ceva rău tare. (…) Eu am un ten extrem de uscat. De fiecare dată când am făcut anestezie generală mi-a căzut foarte mult părul, pielea a arătat horror”, a precizat aceasta.

Foto: Instagram; Facebook; Captură Antena 1

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