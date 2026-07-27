Andreea Popescu, prima reacție după ce Rareș Cojoc și noua iubită și-au oficializat relația

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Andreea Popescu a avut o primă reacție după ce fostul ei soț, Rareș Cojoc, și-a asumat relația cu noua iubită, Claudia Dumitru. Cei doi se află în vacanță, unde s-au fotografiat împreună și au postat imaginea pe rețelele de socializare. Pe de altă parte, influencerița a oferit o primă reacție cu privire la relația fostului ei soț.

Rareș Cojoc și noua iubită și-au asumat relația

În urmă cu aproape două luni, Rareș Cojoc a fost surprins alături de femeia care i-a cucerit inima, într-un club din București. Cei doi au fost văzuți foarte apropiați și nu și-au ascuns gesturile de afecțiune.

La acel moment, nici Rareș Cojoc, nici Claudia Dumitru nu au vrut să vorbească despre relația lor și au preferat să păstreze discreția. Între timp, lucrurile s-au schimbat, iar cei doi au decis să își asume public povestea de iubire și să nu se mai ascundă.

Acum, cei doi se află în vacanță, iar fostul soț al Andreei Popescu a postat câteva fotografii în care apare și iubita lui. Cei doi s-au afișat îmbrățișându-se pe barcă.

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Aceasta este prima fotografie a lor oficială în calitate de cuplu, după ce și-au asumat public relația. Andreea Popescu a oferit o primă reacție despre relația fostului ei soț, la doar câteva luni după ce aceștia au divorțat.

Ea a fost surprinsă să afle că Rareș și-a asumat o nouă relație public.

”Nu vreau să comentez. Fiecare face ce simte”, a spus Andreea Popescu, după prima fotografie postată de noua iubită a lui Rareș Cojoc împreună cu el.

Rareș Cojoc și Claudia formează un cuplu

Rareș Cojoc și Claudia Dumitru nu își mai ascund relația. După o perioadă în care au preferat să fie discreți, cei doi au publicat prima imagine în care apar împreună, confirmând că formează un cuplu.

După divorțul de Andreea Popescu, dansatorul și-a dedicat timpul carierei și copiilor săi. Între timp, în viața lui a apărut Claudia Dumitru, iar relația dintre ei pare să devină tot mai serioasă.

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Recent, Rareș Cojoc și Claudia Dumitru au plecat împreună în vacanță și au împărtășit cu urmăritorii o fotografie realizată pe o barcă. Dansatorul apare zâmbind, în timp ce partenera lui este surprinsă cu spatele. Este prima fotografie în care cei doi se afișează împreună, după apariția zvonurilor privind relația lor.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat după 15 ani de relație și 10 ani de căsnicie, iar acum păstrează legătura pentru a își crește împreună cei trei copii. Influencerița a preferat să nu comenteze viața personală a fostului soț.

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