Dan Negru și Octavian Ursulescu, reacții dure după ce s-a anunțat o nouă ediție a Festivalului Mamaia: „Un festival ponosit, cu tineri-bătrâni pe scenă”

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Festivalul Mamaia revine în Piațeta Perla, între 21–23 august 2026, dar criticile foștilor prezentatori, Octavian Ursulescu (79 ani) și Dan Negru (55 ani), pun sub semnul întrebării viitorul său. Cei doi foști prezentatori ai evenimentului, critică dur ediția 2026, acuzând lipsa de inovație și identitate. Mai mult, aceștia consideră că festivalul și-a pierdut farmecul și relevanța.

Dan Negru și Octavian Ursulescu critică noua ediție a Festivalului Mamaia

Festivalul de Muzică Ușoară Mamaia revine în 2026 cu două ediții așteptate în Piațeta Perla din stațiunea Mamaia, dar nu toată lumea este încântată de direcția în care se îndreaptă evenimentul. Fostele gazde ale festivalului, Octavian Ursulescu și Dan Negru, au lansat critici acide despre transformările și organizarea acestuia.

Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia va avea loc între 21–23 august 2026, urmat de Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia între 26–28 august 2026. Ambele ediții se vor desfășura, ca și în anii anteriori, pe scena din Piațeta Perla.

Totuși, această alegere a locației a stârnit nemulțumirea unuia dintre cei mai cunoscuți prezentatori ai festivalului din trecut, Octavian Ursulescu.

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Critici dure din partea lui Octavian Ursulescu

Octavian Ursulescu, care a prezentat 13 ediții ale festivalului, este dezamăgit de modul în care evenimentul și-a pierdut strălucirea de altădată.

„De ani de zile se tot „renovează» Teatrul de Vară din Mamaia, iar spectacolele se țin în Piațeta Perla, cu prosoape și costume de baie la balcoanele hotelurilor din jur…”, a declarat Ursulescu pentru Click.

El subliniază că, în trecut, toate detaliile organizatorice erau stabilite cu luni înainte, în timp ce acum evenimentul pare a fi organizat în grabă.

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Octavian Ursulescu, uitat de organizatorii Festivalului Mamaia

Octavian Ursulescu a vorbit și despre Dan Negru, alături de care, în 2023, a fost la un pas de a prezenta Festivalul de la Mamaia.

„Pe Dan Negru îl știu încă de la Timișoara, unde colabora la emisiuni Radio-TV cu Dodo Muntean, fratele lui Titus Munteanu. Ne-am revăzut cu plăcere, de fiecare dată, inclusiv la lansarea cărții pe care am dedicat-o acestuia din urmă. Este un excelent teleast, dar și un spirit civic admirabil, cu postări acide pe rețelele sociale. Așa cum el a bătut recordurile cu Revelioanele TV, eu am făcut-o cu cele în aer liber, de la Focșani, pe care le-am prezentat de vreo 20 de ori! După cum se știe, Festivalul de la Mamaia a „decedat” în 2012, din motive pe care constănțenii le știu probabil mai bine.

La aniversarea a 6 decenii, de la prima ediție, s-a anunțat în 2023 reluarea festivalului. Ne-am întâlnit, eu și Dan Negru, cu impresarul Nicky Constantinescu, care ne-a spus că vom prezenta împreună, ceea ce m-a bucurat, ne-a înfățișat proiectul, lista artiștilor, orchestra, nu mai rămânea, cum se spune, decât să ne pregătim vestimentațiile (Dan oricum mai sport, și la întâlnire venise pe bicicletă!)”, a afirmat Octavian Ursulescu.

Deși toată lumea aștepta să îi vadă împreună pe scenă, colaborarea dintre Dan Negru și Octavian Ursulescu a fost anulată.

„Mai mult, președintele Consiliului județean a anunțat ceea ce nouă ni se părea parafarea înțelegerii, fără a ști ce se petrece în culise. Cu doar câteva săptămâni înainte, aflăm cu stupoare că o altă firmă a câștigat licitația, așa că a trebuit să anulez și camerele de hotel rezervate pentru prietenii din străinătate… Că acea primă reîntâlnire cu festivalul de la Mamaia n-a avut decât o vagă legătură cu spiritul legendarei manifestări nu mai are acum nici o importanță, așa cum n-au avut nici edițiile ulterioare, cu unele excepții…”, a mai spus Octavian Ursulescu.

Dan Negru, cuvinte grele pentru Festivalul Mamaia

Dan Negru, o altă figură emblematică a scenei festivalului Mamaia, a avut și el cuvinte grele de spus.

„Am trecut printr-un moment stânjenitor cu Festivalul Mamaia, când am fost anunțat drept potențial prezentator, deși eu nu știam nimic. Anul acesta sunt la Nibiru, toată vara, iar în urmă cu câteva zile am fost pe scenă, în fața a 40.000 de oameni, așa că nici nu se pune problema să prezint festivalul Mamaia.

Anul trecut am văzut însă un festival ponosit, cu tineri-bătrâni pe scenă. Țin minte că, prin 2000, am prezentat Festivalul Mamaia, la o televiziune comercială, iar prima cerință a șefilor mei a fost să renunțăm la stilul învechit de prezentare, din anii 80, când un prezentator și o prezentatoare anunțau artiștii la unison”, a declarat vedeta TV pentru aceeași publicație.

Prezentatorul TV a adăugat că nu va mai urca pe scena Festivalului Mamaia decât dacă evenimentul va suferi schimbări majore.

„Apoi, ani la rând, am prezentat „Next Star”, emisiunea cu copii, unde ne străduiam să le scoatem celor mici gesturile și maniera de interpretare specifice Festivalului Mamaia. Muzica ușoară românească are potențial, dar numai dacă va ști să întinerească. Mamaia de astăzi seamănă mai degrabă cu niște „Zile ale Orașului Mamaia”, cu audiențe rușinos de mici și cu artiști tineri, care cântă și se comportă ca niște bătrâni. O să fiu pe scenă doar când Mamaia va fi altfel! Și îi rog respectuos pe organizatori, oricare ar fi ei, să nu mă mai anunțe prezentator, fără să vorbească cu mine. E tot un obicei îmbătrânit”, a mai spus Dan Negru.

Sursă foto: Facebook

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