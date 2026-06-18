Dan Negru, mesaj tulburător după moartea profesorului Bogdan Marinescu: „Omul care mi-a adus pe lume copiii”

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Vestea dispariției profesorului doctor Bogdan Marinescu a luat prin surprindere și a îndoliat întreagă comunitate medicală, dar nu numai. Medicul era extrem de cunoscut și apreciat și de vedetele din România, ajutând la nașterea multor copii. Una dintre aceste figuri este Dan Negru, care a transmis un mesaj emoționant după moartea lui Bogdan Marinescu. Iată ce a povestit prezentatorul.

Dan Negru, mesaj emoționant la moartea profesorului doctor Bogdan Marinescu

Reputatul ginecolog Bogdan Marinescu s-a stins din viață la 81 de ani.

Prezentatorul Tv a spus că medicul a fost cel care i-a adus pe lume pe cei doi copiii a împărtășit cu urmăritorii săi legătura pe care a avut-o cu reputatul medic.

„A murit azi-dimineață profesorul și academicianul Bogdan Marinescu, medicul care i-a adus pe lume pe Dara și Bogdan, copiii mei, la Maternitatea Giulești, un spital de stat. Pentru multe generații de medici a fost un mentor. Pentru mine, profesorul Marinescu rămâne omul care mi-a adus pe lume copiii.

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Îi țin minte vorba preferată: «Cu fiecare copil care se naște, Dumnezeu ne arată că nu s-a plictisit de oameni…»”, a scris Dan Negru pe Instagram.

Bogdan Marinescu a decedat. Mesaje de condoleanțe

Profesorul Bogdan Marinescu a decedat la 81 de ani. El a fost una dintre cele mai importante personalități ale medicinei românești.

El a condus Spitalul Clinic de Obstretică-Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu” – Maternitatea Giulești în perioada 1983-2010. El a ocupat și funcția de ministru al Sănătății între iunie 1990 și octombrie 1991.

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Colegiul Medicilor din Municipiul București a transmis un mesaj de condoleanțe după dispariția din această lume a reputatului profesor doctor.

„Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti îşi exprimă profundul regret faţă de trecerea în nefiinţă a prof. univ. dr. Bogdan Marinescu, una dintre personalităţile marcante ale medicinei româneşti, care şi-a dedicat întreaga viaţă profesiei medicale, educaţiei şi îngrijirii pacientelor”, a transmis, azi, Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti.

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