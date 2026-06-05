Dan Negru, reacție după ce președintele l-a desemnat premier pe Eugen Tomac: „Bucuria nebunilor”

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Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac premier, pe 4 iunie 2026. Acesta are la dispoziție 10 zile pentru a prezenta programul de guvernare și lista miniștrilor pentru a cere votul de încredere în Parlament. Dan Negru a comentat informația, spunând o povestioară.

Ce poveste a spus Dan Negru după ce Eugen Tomac a fost desemnat premier

Dan Negru a comentat situația politică din România, la scurt timp după ce șeful statului l-a desemnat premier pe Eugen Tomac. Într-un videoclip pe care l-a postat pe internet, prezentatorul a postat o poveste, aflându-se în traficul din Piața Victoriei.

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„M-a prins anunțul cu noul premier la el acasă, în Piața Victoriei, unde e Guvernul. Stau la semafor! Știți de unde vine vorba «Schimbarea domnilor, bucuria nebunilor»? Din epoca fanariotă. Am învățat toți la școală despre ea. Pe atunci, domnii erau schimbați frecvent, în funcție de cine plătea mai mult sau de cine cădea dizgrația sultanului.

Și oamenii de rând credeau că schimbarea va aduce lucruri bune. Nu aducea niciodată! Pentru că noul domn trebuia să recupereze rapid și creștea taxele, impozitele, birurile… Dar oamenii credeau că schimbarea domnilor aduce lucruri bune. Cu vremea a apărut zicala asta românească: ‘Schimbarea domnilor, bucuria nebunilor’! E din epoca fanariotă”, a spus Dan Negru pe Facebook, în timp ce stătea la semafor.

Cine este Eugen Tomac

Eugen Tomac a fost desemnat pentru funcția de premier. El este consilier prezidențial onorific și are la dispoziție câteva zile pentru a prezenta programul guvernamental și pentru a discuta în vederea formării unei majorități.

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Eugen Tomac a activat ca jurnalist și cercetări înainte de a intra în politică. El a intrat în cercul politic apropiat al fostului președinte Traian Băsescu în anii 2000 și a ocupat funcții în Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, apoi a fost consilier prezindențial și secretar de stat. În 2012, el a intrat în Parlamentul României ca deputat.

El a activat în cadrul PMP, formațiunea politică creată în jurul fostului președinte Traian Băsescu. Tomac a devenit președinte al PMP în 2015. De-a lungul anilor, el a rămas legat de PMP, chiar și după ce formațiunea a cunoscut un declin electoral.

În 2019, Eugen Tomac a fost ales europarlamentar, iar în 2024 și-a reînnoit mandatul. El este unul dintre susținătorii apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană, mai ales că are origini basarabene.

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