Dan Negru, despre o posibilă colaborare cu Denise Rifai: „Nu am nicio discuție și nicio negociere cu fosta mea iubită, Antena”

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Dan Negru dezminte zvonurile despre o posibilă revenire la Antena 1 alături de Denise Rifai. Prezentatorul de la Kanal D a clarificat că nu există negocieri și că rămâne dedicat emisiunii „Jocul cuvintelor”.

Dan Negru dezminte revenirea la Antena 1

Dan Negru pune capăt speculațiilor legate de o posibilă revenire la Antena 1, unde s-ar fi spus că ar putea prezenta o emisiune alături de Denise Rifai. Prezentatorul a negat ferm zvonurile, subliniind că relația sa profesională cu fostul post de televiziune a rămas în trecut.

Pe rețelele sociale, Dan Negru a clarificat că nu există nicio negociere în desfășurare între el și Antena 1 pentru o emisiune comună cu Denise Rifai.

„Nu știu care este sursa lui Denise Rifai când a spus că vom face o emisiune împreună la Antena 1, dar eu nu am nicio discuție și nicio negociere cu fosta mea iubită, Antena. Ea cu fotbalul, eu cu literele”, a afirmat prezentatorul tv pe Facebook.

În prezent, Dan Negru este implicat activ în proiectele Kanal D, unde moderează emisiunea „Jocul cuvintelor” de patru ani.

Acesta a profitat de ocazie pentru a-și promova emisiunea: „În seara asta, de la ora 21.00, la Kanal D România avem Jocul cuvintelor, un quiz care e în grila Kanal D de patru ani. Așa că vă propun o definiție din patru litere dată de Tudor Mușatescu: «știre în NEștire». Răspuns: Z V O N”, a adăugat el, într-o notă ușor ironică.

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Denise Rifai a dat de înțeles că ar urma să prezinte o emisiune cu prezentatorul de la Kanal D

Între timp, Denise Rifai a fost invitată la emisiunea online a lui Cătălin Măruță, unde a făcut câteva declarații care au stârnit speculații. Întrebată dacă salariul său la Antena 1 este mai mare decât cel pe care îl avea la Kanal D, Rifai a răspuns fără ezitare: „Da. Mai mare!”.

Într-un schimb de replici amuzant, Măruță a întrebat-o pe Rifai despre posibilele planuri de colaborare cu Dan Negru. Într-un moment provocator, aceasta a evitat să răspundă direct la o întrebare legată de Negru, preferând să mănânce un aliment picant. Însă a făcut o aluzie interesantă, spunând: „O să mănânc iute. Da! Dan Negru…”.

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La insistențele lui Măruță, care a întrebat dacă Negru ar putea fi viitorul său coleg, Denise Rifai a răspuns: „Și poate viitorul…”.

Mai mult, aceasta a adăugat: „Și o să mai avem [o emisiune împreună]. Și o să prezentăm lucruri împreună”.

Deși declarațiile lui Denise Rifai au lăsat loc de interpretări, reacția lui Dan Negru pare să clarifice situația. Prezentatorul a subliniat că nu are planuri de a reveni la Antena 1 și că este concentrat pe proiectele sale actuale la Kanal D.

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Sursă foto: Instagram, Facebook

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