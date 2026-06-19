Ce spune Denise Rifai despre calitatea din dosarul DNA privind jocurile de noroc: „Beneficiez de prezumţia de nevinovăţie”

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Denise Rifai a făcut primele declarații publice după ce în presă au apărut informații conform cărora aceasta ar fi suspectă în dosarul DNA privind jocurile de noroc, în care este vizat și primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. Acesta este acuzat de luare de mită și a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Iată ce spune jurnalista despre implicarea ei în dosar.

Denise Rifai, primele comentarii despre implicarea în dosarul privind jocurile de noroc

Denise Rifai a făcut primele declarații după ce s-a scris că ar fi implicată în același dosar cu Ciprian Ciucu.

Ea a fost întrebată dacă are sau nu calitatea de suspect în dosar, de către jurnaliștii Libertatea, însă nu a dat un răspuns clar. Ulterior, ea a comunicat prin intermediul departamentului de PR al Antena 1, postul la care lucrează.

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„Am luat la cunoștință relatările apărute în spațiul media referitoare la realizatoarea noastră. Ca orice cetăţean român aflat ȋn această fază juridică, aceasta beneficiază de prezumţia de nevinovăţie. Din respect pentru procedurile în curs, nu vom face alte comentarii pe marginea acestui subiect în acest moment”.

Prezentatoarea Tv a precizat anterior că nu figurează în niciun dosar aflat în lucru și că nu a formulat niciun denunț în acest sens.

„Nu apar în niciun dosar penal și nu am făcut niciun denunț”, a declarat Denise Rifai la România TV.

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Declarațiile jurnalistei vin după ce Mediafax a scris pe surse că aceasta ar fi fost audiată zilele trecute de procurorii Secției a II-a DNA și ar avea calitatea de suspect pentru instigare și complicitate la dare de mită.

Ce relație are cu fosta președintă ONJN

Denise Rifai a recunoscut că este prietenă cu Odesa Nestor, fostă președintă a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, care ar fi vizată în același cauză.

„Odesa este prietena mea”, a declarat Rifai pentru Gândul.

Pe de altă parte, Ciprian Ciucu a ajuns joi, 18 iunie, la Secția 25 de Poliție pentru a semna controlul judiciar. El a fost întrebat despre implicarea jurnalistei în dosarul de mită și a spus că nu o cunoaște pe Denise Rifai.

„Nu o cunosc, nu știu cine e”, a afirmat Ciucu.

El a revenit pe Facebook cu precizări și a spus că este nevinovat și că nu a luat niciun fel de mită.

„Ei spun, într-un denunț, că eu aș fi știut. Mai mult voi afla după ce voi avea, împreună cu avocații, acces la dosar. Eu nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase”.

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