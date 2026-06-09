Zarug, declarații tulburătoare despre coșmarul pe care îl trăiește din cauza orientării sale sexuale: „Se întâmplă să fiu agresat chiar și fizic pe stradă”

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Zarug a vorbit deschis despre ce înseamnă să ai o orientară sexuală diferită de a majorității. El a fost invitat în emisiunea „Furnicuțele”, moderată de Denise Rifai. Zarug a făcut mărturisiri tulburătoare despre episoade de agresiune prin care a trecut.

Zarug, mărturisiri tulburătoare despre calvarul prin care trece

Fostul concurent Asia Express a povestit cum a fost agresat fizic și verbal pe stradă de către oameni care nu sunt de acord cu orientarea sa sexuală. Totul s-a întâmplat în zona stației de metrou Piața Unirii.

„Se întâmpla să fiu agresat chiar fizic pe stradă. Unul, de exemplu, a fost la Unirii, la metrou. N-am lăsat ochii în jos când se uita un meltean d-ăsta țintă la mine și el a considerat asta o provocare”, a declarat Zarug.

El a povestit cât de greu este pentru persoanele din comunitatea LGBTQ+ să suporte toată batjocura și a mărturisit că aceste persoane sunt marginalizate și tratate fără respect.

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„Problema este că cineva care vine dintr-o comunitate ca a mea, ca mine, gay, nu are dreptul la aceeași demnitate umană ca ceilalți membri ai societății, în momentul în care iese în public. Trebuie să fii cu rușine. Ceea ce eu nu am”, a spus el.

Ținta unor incidente homofobe

El a fost întrebat de către Denise Rifai când a fost ținta unui astfel comportament bazat pe homofobie, iar Zarug a mărturisit că s-a întâmplat recent, când se deplasa cu transportul în comun din Capitală.

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„Acum o lună, în autobuzul 368 la Eroilor. Urcasem în autobuz, mergeam la un vernisaj, îmbrăcat chiar decent. (…) Am intrat, s-au închis ușile, am auzit picioare în ușă. Când m-am întors, flegme în ușa autobuzului închis și acesta care înjura toți decedații neamului meu. Nu l-am văzut în viața mea pe omul ăla”, a povestit Zarug.

Zarug a fost șocat de faptul că nimeni nu a intervenit la această scenă.

„Oamenii din jur se uitau cumva absenți. Adică genul ăsta de complicitate tacită când refuzi să intervii în fața unei nedreptăți”, a adăugat el.

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