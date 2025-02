Cum a slăbit Zarug 35 de kilograme în doar câteva luni. „Ajunsesem la 126 kg!”

Zarug a reușit să slăbească aproximativ 35 de kilograme după ce a ținut o dietă drastică. Fostul concurent de la „Asia Express”, sezonul 4, a luat decizia de a începe lupta împotriva kilogramelor după ce analizele medicale i-au ieșit foarte prost.

Cum a slăbit Zarug 35 de kilograme

Mihai Dan Zarug, pe numele complet, ajunsese să cântărească 126 kg, iar după ce și-a făcut unele analize medicale ale căror rezultate l-au înspăimântat, a decis să facă ceva pentru a schimba situația în care se afla. Procesul de slăbire s-a întâmplat anul trecut și s-a întins pe mai multe luni. Iar principiul de bază al dietei sale a fost reducerea considerabilă a porțiilor.

„Nu mănânc. Mănânc porții mici, așa ca de copilași. Mi-am făcut niște analize în octombrie 2023 și alea au fost catastrofale. A fost momentul acela trigger când ori faci ce trebuie, ori îți cumperi sicriu. Nu aveam bani de sicriu și era cazul de multă vreme pentru că ajunsesem la 126 de kilograme și nu era ignatul. M-am tot mințit că mă plac așa cum sunt, dar nu era chiar așa și organismul meu suferea. Am avut 126 de kilograme, am slăbit 35 de kilgorame și aș vrea să mai dau jos încă 15 ca să ajung la o greutate normală”, a povestit Zarug la Știrile Antena Stars.

Citeşte şi: Zarug, greu de recunoscut după ce a slăbit considerabil. Cum arată acum. „Lumea judecă prea mult după aspectul fizic!”

Citeşte şi: Zarug, despre relația de iubire tumultuoasă cu un chinez: „Era cu bătut la trei noaptea în ușă, cu pumni și picioare”

Citeşte şi: Cine este Zarug, colegul de echipă al lui Lorelei Bratu în sezonul 4 din „Asia Express”

Citeşte şi: Ce s-a întâmplat cu Zarug după ce a fost eliminat din Asia Express: „M-a dărâmat efectiv”

Legat de alimentele pe care le-a consumat pe toată perioada schimbării sale fizice, fostul concurent de la Asia Express a enumerat legumele, carnea, brânza, supele și salatele. Zarug spune că nu mai mănâncă nimic după ora 18 și se străduiește să mănânce conștient și cu măsură.

„Niște legume, niște brânză, niște carne, dar tăiată foarte mărunt, că până o tai mă satur, altfel nu o pot mesteca, salate, supe, o tristețe. Îmi place mâncarea, sunt dependent de mâncare. Am momente în care visez la niște jeleuri. Am luat metroul o stație în plus să-mi caut jeleurile preferate într-un magazin. Acum mănânc conștient și cu măsură. Nu mai mănânc după ora 18:00, înainte mâncam la orice oră”, a mai spus acesta.

Zarug, victima răutăților și superficialității unora

Anul trecut, Zarug vorbea despre superficialitatea și răutatea unora cu care s-a confruntat de când se știe, el fiind adesea judecat după felul în care arată.

„Lumea judecă prea mult după aspectul fizic, judecăm mult după aparență. Asta este ceea ce se cheamă superficialitate și, din nefericire, asta este ceea ce se vede în societate.



Nu fac față comentariilor negative. Pot să am, spre exemplu, 100 de comentarii pozitive la o postare pe care o fac cu convingerea că aduce ceva pentru societate și un comentariu în care mi se spune că ar trebui să mă sinucid și tot îmi strică ziua pe o perioadă de o oră. Mă atinge, dar nu mă dărâmă. Indestructibil nu înseamnă că nu te atinge nimic, ci că prin tot ce treci te face un pic mai puternic” – a declarat Zarug, pentru cancan.ro.

Urmărește-ne pe Google News