Cine este Zarug, colegul de echipă al lui Lorelei Bratu în sezonul 4 din „Asia Express”

Mihai Dan Zarug este designer vestimentar cu origini armenești, care are un succes imens în social media. El este foarte cunoscut pe Instagram, unde nu se sfiește să le arate oamenilor stilul său de viață nonconformist. În trecut, el a participat la emisiunea „Cântă acum cu mine”, iar în 2018 a participat la „Chefi la cuțite”.

„Sunt designer, fac haine”, a spus el, după cum arată Fanatik. „Sunt o ființă paradoxală, care în proporții de 50% și-ar dori să se ascundă acum sub scaunul ăsta, iar cealaltă jumătate înclină spre exprimare […]. Primul meu brand a fost dedicat bărbaților, pentru că am vrut să fiu diferit de toată lumea. M-am gândit să fac o modă pentru bărbați exact așa cum îmi place mie, chiar dacă aveam numai cliente femei. Într-un final a trebuit să renunța la această idee și să mă adresez în mod direct femeilor. La modă este pentru mine întotdeauna personalitatea și autenticul”.

Legat de Asia Express, el a recunoscut că are emoții: „Mie încă nu-mi vine să cred că m-am înhămat la Asia Express. Acum puţin timp, mi-ar fi îngheţat sângele în vene la ideea că aş putea face asta, diferit de data asta e că, atunci când am primit propunerea, am ştiut din prima secundă că aş fi regretat să nu o trăiesc. Cred că va fi mega fun, psihotic şi pe alocuri înfricoşător, şi mai cred că va fi the best middle life crisis ever”.

În afară de Zarug și Lorelei, la concursul „Asia Express” vor mai participa următoarele echipe: Connect-R și Shift, Elwira și Mihai Petre, Lidia Bluble și sora ei, Estera, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Patricia Paglieri și Francy.

Foto: Instagram