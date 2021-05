Cine este Elwira Petre, concurenta din sezonul 4 al emisiunii „Asia Express”

Elwira și Mihai Petre au împreună două fetițe, una de doi ani și una de șapte ani. Deși este mamă, Elwira arată ca un fotomodel. Deși a avut mari emoții când a primit propunerea de a participa la Asia Express, Elwira Petre este curioasă să descopere aventurile de pe Drumul Împăraților.

„Când am primit propunerea de a participa la Asia Express, nu credeam că vom pleca, mai ales că era vorba de amândoi”, a povestit Elwira Petre, după cum arată Antena 1. „1000 de întrebări au apărut în capul meu. Cum să mă organizez? Fetele? Casa? Serviciul? Oare este posibil? Dar recunosc că sunt o femeie foarte curioasă. Curioasă să întâlnesc oameni noi, locuri noi, culturi noi. Atât de curioasă, încât nu am putut sa ratez Asia Express. Ce ne așteaptă? Nu știu! Dar vreau sa văd!”

Povestea dintre Elwira și Mihai Petre a început în pași de dans. Când partenera de dans al lui Mihai Petre s-a accidentat, el a trebuit să găsească pe altcineva. Cu ajutorul unui prieten, el a cunoscut-o pe Elwira – care, la momentul respectiv, rămăsese și ea fără partener de dans.

„Povestea pe scurt sună cam așa: eu român, ea poloneză, ne-am întâlnit pe un teritoriu neutru – în Republica Moldova”, a povestit Mihai Petre despre cum a cunoscut-o pe Elwira, după cum relatează Impact. „Am dat o probă de dans. Așa ne-am cunoscut, eu rămăsesem fără partenera de dans, pentru că se accidentase, iar un prieten mi-a zis că știe o fată din Polonia care este în aceeași situație ca tine. Așa că ne-am întâlnit la mijloc, în Republica Moldova. Acolo am dansat 2-3 zile împreună, după care fiecare a plecat la el acasă. Am stat, am analizat și am zis că merită să încerc. După câteva luni de dans, am devenit și parteneri de cuplu.”

Elwira a vorbit în trecut despre ce a atras-o la Mihai Petre cel mai mult: „Noi doi avem aceleași valori și principii de viața. La Mihai admir faptul că este un om cinstit și spune întotdeauna adevărul. Este un familist convins”.

În afară de Elwira și Mihai Petre, la concursul „Asia Express” vor mai participa următoarele echipe: Connect-R și Shift, Lorelei Bratu și Zarug, Lidia Bluble și sora ei, Estera, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Patricia Paglieri și Francy.

Foto: Facebook