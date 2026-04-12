Cum gestionează Elwira și Mihai Petre conflictele în cuplu: „Eu sunt, de obicei, cea care…”

Elwira Petre, căsătorită cu Mihai Petre din 2008, dezvăluie cum gestionează discuțiile zilnice în cuplu. După 22 de ani împreună, dansul le-a oferit echilibru și armonie în viața de familie.

Elwira Petre dezvăluie secretul unei căsnicii fericite după 22 de ani

Elwira Petre, cunoscută pentru cariera sa de succes în dans și pentru povestea de iubire cu Mihai Petre, dezvăluie secretele unei căsnicii solide, chiar și după 22 de ani împreună. Într-un interviu pentru Spynews, coregrafa a vorbit deschis despre echilibrul în relația lor și despre cum au depășit momentele dificile.

„Intervin discuții în fiecare zi, e normal, e ceva ce se întâmplă și ar fi anormal să nu se întâmple. Ce e important este că, în mulți ani, noi suntem de mulți ani împreună, am învățat cum să trecem peste discuții, am învățat ce e important și ce e mai puțin important”, a explicat Elwira, cu sinceritate.

Citește și: Elwira Petre, imagini rare din adolescența ei. „Mi-am descoperit jurnalul și am realizat cât de vulnerabila și naivă eram!” Cum arăta acum 30 de ani

„Multe lucruri le-am învățat prin dans”

Cei doi formează un cuplu nu doar în viața privată, ci și pe ringul de dans, iar această conexiune le-a oferit lecții prețioase. „Multe lucruri le-am învățat prin dans, să nu aducem conflictele din viața noastră profesională în viața noastră personală, lucru care cred că e esențial atunci când lucrezi cu persoana pe care o iubești”, a adăugat ea.

Elwira recunoaște că, de cele mai multe ori, ea este cea care inițiază împăcarea în cuplu: „Eu sunt, de obicei, cea care ameliorează conflictele, pentru că eu nu pot sta supărată. Oricât de mult și de rău ne certăm, nici Mihai nu poate sta supărat. Pe mine mă roade așa sufletul supărarea, în general, nu-mi place să fiu supărată”.

Citește și: Ouă colorate pe pat de legume, rețeta specială făcută de Elwira Petre pentru Paște

„Fiecare zi o încep cu a face ceva bun pentru mine”

Un alt lucru care o ajută să mențină armonia acasă este rutina zilnică plină de energie pozitivă. „Fiecare zi o încep cu a scrie ceva frumos, cu a face ceva bun pentru mine, tocmai pentru a fi o zi bună, să dăruiesc și altora o energie bună. Trebuie să dăm acea energie pozitivă, așa cum facem și prin dans”, a mai spus Elwira Petre.

De-a lungul anilor, Elwira și Mihai Petre au demonstrat că succesul unei relații de durată constă în comunicare, respect reciproc și capacitatea de a transforma orice conflict într-o oportunitate de creștere comună. Cuplul are două fiice, Catinca și Ariana.

Foto: Instagram

