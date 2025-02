Elwira Petre a postat pe rețelele de socializare câteva fotografii cu ea, de pe vremea când era adolescentă. În vârstă de 43 de ani, soția lui Mihai Petre (46 de ani) și-a găsit de curând jurnalul pe care îl ținea acum trei decenii și a împărtășit în spațiul public câteva gânduri legate de acea perioadă din viața ei.

Cum arăta Elwira Petre în adolescență

Elwira Petre a făcut o postare emoționantă în mediul online, după ce și-a găsit jurnalul de la 13 ani. Dansatoarea s-a lăsat copleșită de melancolie când a recitit gândurile pe care le-a notat în jurnal acum 30 de ani și și-a dat seama cât de vulnerabili și naivi suntem la acele vârste.

„Dacă ai putea să te întâlnești acum cu tine de la 13-14 ani, ce sfaturi ți-ai da, ce ți-ai spune? Mi-am descoperit jurnalul de la 13 ani și am realizat cât de vulnerabila și naivă eram, evident fără mintea de acum. Nu știam dacă voi reuși să fac ceva în viață… M-aș încuraja spunându-mi că lucrurile sunt cele mai grele când treci cu adevărat prin ele. Și vrei să faci asta!

Inima ruptă pentru prima oară doare cel mai tare, apoi devine mai antrenată, știe deja că a trecut prin asta și lumea nu s-a prăbușit. Că locul 4 sau o notă rea fac parte dintr-un proces prin care tu vei deveni un om mai bun. Doar câteva prietenii adevărate vor rezista, și nu este nevoie să crezi pe toată lumea, să încerci să îi faci pe toți fericiți. Că vei ajunge acolo unde îți dorești, dacă ești perseverent, că faci bine că te ocupi de pasiunea ta și că părinții tăi vor doar să te știe în siguranță. Că așteptările te voi duce spre eșec și dezamăgire. Și că totul e chiar în regulă cu tine, nu te urăsc toți, iar lumea este un loc bun în care tu vei deveni un adult fain” – a scris soția lui Mihai Petre pe pagina personală de Facebook.

Ea și-a continuat mesajul încurajându-și urmăritorii din mediul online să facă același exercițiu de imaginație ca ea, să se gândească ce și-ar spune dacă s-au putea întâlni cu variantele lor în adolescență.

„Mai cred că m-aș îmbrățișa tare tare strâns și mi-aș spune: continuă, Elwira, faci bine ce faci, ai încredere in tine! Tu știi cel mai bine ce se poate și ce nu! Să ai mereu curaj și să ții minte că totul trece. Chiar m-am emoționat și vă propun și vouă exercițiul ăsta: ce v-ați spune vouă la 13 ani? Aștept în comments îndemnurile voastre” – a adăugat Elwira Petre.

Cum s-au cunoscut Mihai și Elwira Petre

Mihai și Elwira Petre formează unul dintre cele mai frumoase și longevive cupluri din showbiz-ul românesc. Povestea lor de dragoste a început în 2001, când ambii își căutau un partener de dans. Între cei doi nu a fost dragoste la prima vedere, dar relația profesională s-a transformat într-una amoroasă când au început să se descopere unul pe celălalt.

„Amândoi suntem sportivi de performanţă. Prin 2001, îmi căutăm o parteneră de dans, nu reuşeam să găsesc pe cineva cu care să fac echipă şi, prin urmare, nu puteam participa la competiţii. Au fost momen­te în care am vrut să renunţ la dans. Însă a apă­rut… Elwira.

Şi ea îşi căuta un partener, aşa că am aranjat o întâlnire, la Chişinău – antrenorul ei preda în Republica Moldova. Am mers până aco­lo cu maşina, împreună cu tata. Trei zile am stat în sală, am dansat, am văzut la ce stiluri suntem mai buni şi am decis să ne antrenăm împreună. Pe atunci, comunicam în limba engleză”, povestea Mihai Petre acum 15 ani.

Elwira a renunțat la viața din țara ei natală, Polonia, pentru a se muta cu Mihai în România. Cererea în căsătorie a venit în 2006, iar nunta a avut loc doi ani mai târziu. Coregraful spune că amândoi au făcut primul pas spre o relație amoroasă și totul a evoluat natural.

„Nu pot să spun data exactă când ne-am îndrăgostit. Totul s-a petrecut în timp, după ce am început să ne cunoaştem mai bine, să ne descoperim. Cred că amândoi am făcut primul pas, în acelaşi timp. A renunţat la viaţa ei din Polonia pentru a fi cu mine. Ne-am mutat imediat împreună, dar am cerut-o în căsătorie prin 2006. După doi ani, am făcut şi nuntă. Nu mai ştiu în ce limbă am formulat întrebarea, important era că ştiam cum sună DA şi în română, şi în poloneză, şi în engleză” – a adăugat celebrul coregraf.

