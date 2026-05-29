În ce ipostază s-a afișat Irina Fodor, imediat ce s-a întors din Asia Express 2026: „Nu mă judecați”

Irina Fodor s-a întors acasă de la filmările pentru Asia Express 2026. Prezentatoarea a reușit abia acum să ia legătura cu urmăritorii, după câteva zile de absență totală din mediul online, în care s-a bucurat de revederea cu familia ei. La scurt timp, ea s-a afișat pe Instagram și le-a cerut urmăritorii să nu o judece.

Irina Fodor, ipostază neobișnuită după ce s-a întors de la Asia Express

Prezentatoarea emisiunii Asia Express a fost plecată timp de două luni de lângă familie și casă. Ea s-a întors recent în România și a dispărut câteva zile de pe rețelele sociale pentru a se readapta la viața de acasă.

Irina Fodor a povestit că i-a fost extrem de dor de familia ei și de lucrurile simple și a mărturisit că în fiecare seară a stat pe terasă cu un pahar de vin, la povești.

„Nu mă judecați, mă cunoașteți deja! M-am întors de o săptămână din Asia Express și… liniște pe aici, prin online. Scuze, dar am intrat direct în ritualul de readaptare la viața reală.

După două luni plecată, tot ce am vrut a fost să stau cu ai mei. Și parcă nici acum nu mă satur să îi privesc și să îi ascult. În fiecare seară am stat pe terasă, cu toate luminile aprinse în grădină, câte un pahar de vin și povești fără sfârșit. Serile alea care îți repară tot. M-am bucurat de toate lucrurile mici”, a explicat Irina Fodor.

Ce a făcut când s-a întors din Asia Express

Irina Fodor a explicat cât de multe a făcut de când s-a întors acasă de la Asia Express. Ea s-a bucurat de familia ei, de casă, curte, terasă, dar și de mâncare pregătită de soacra ei.

Mai mult, prezentatoarea Asia Express a spus că s-a uitat la finala Chefi la Cuțite și s-a apucat de sală.

„– că l-am găsit pe Fodor la fel de îndrăgostit… Și suspectez că i-a fost și lui puțin dor de mine. Foarte puțin. Aproape insesizabil.

– că Luna era să mă spulbere când am intrat pe poartă. Ea încă are convingerea fermă că e bichon. Un bichon de peste 50 de kilograme.

– că am prins semifinala și finala @chefilacutite și că acum a început Chefi la Cuțite copii, care e efectiv o combinație între talent culinar și nivel maxim de drăgălășenie

– că am fost cu Diana la Devil Wears Prada 2 și am râs de ne-au durut fălcile. Într-o altă viață, dacă eram de aceeași vârstă, sigur făceam prostii împreună și eram exmatriculate, sau ceva. Cu ea, nimic nu e plictisitor.

– că m-am urcat iar la volan, mi-am pus muzica mea și am plecat să rezolv «treburi». Nu știu dacă aveam chiar atâtea treburi, dar voiam să conduc.

– că mi-am făcut abonament la sală și am ajuns deja la prima ședință. Uraaa! Acum mă rupe febra musculară, dar vorba lui Fodor: „Unde sport nu e, durere nu e!”

– că am mâncat cireșe direct din cireșul din curte și m-am simțit ca un copil de 8 ani cu zero griji

– că am trecut pe la fetele mele de la @talentivity_ și am aflat toate… informațiile importante

– că în fiecare dimineață am mirosit trandafirii din curte și bujorii primiți de la mama și tata.

– că mama-soacră m-a așteptat cu sarmale în foi de ștevie și foi de viță. Nu mă pârâți antrenorului. Pe scurt: am lipsit de aici, dar am fost exact unde trebuia”, a fost mesajul transmis de Irina Fodor pe contul de socializare”, au fost câteva dintre lucrurile mici de care Irina Fodor s-a bucurat de când s-a întors de la filmările pentru Asia Express.

