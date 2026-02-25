Prima echipă de la Asia Express 2026. Cine este partenerul lui Gabriel Torje în emisiunea de la Antena 1

Prima echipă care participă la Asia Express 2026 a fost formată! Primul care a semnat cu Antena 1 a fost Gabriel Torje, iar acum s-a aflat cine va fi coechipierul lui în această aventură.

Cum arată prima echipă de la Asia Express 2026

După ce săptămâna trecută GSP a anunțat că Gabriel Torja va fi unul dintre concurenții noului sezon al emisiunii Asia Express, acum jurnaliștii publicației au aflat cine va fi coechipierul fotbalistul. Este vorba despre fostul luptător Alin Alexuc, în vârstă de 36 de ani.

Alin Alexuc este, un nume cu greutate în sportul românesc. Cei doi aduc o combinație inedită de forță și agilitate în cursa intensă pentru trofeu.

Alin Alexuc, în vârstă de 36 de ani, și-a anunțat retragerea din activitatea sportivă în decembrie 2024, după o carieră impresionantă. În 2020, la Campionatele Europene de la Roma, a obținut titlul de campion la categoria 130 kg, iar în 2022 a câștigat medalia de bronz la Campionatele Mondiale din Belgrad. Participarea sa la patru ediții ale Jocurilor Olimpice (Londra 2012, Rio de Janeiro 2016, Tokyo 2021 și Paris 2024) îl transformă într-un sportiv de elită.

Citește și: Unde va fi filmat sezonul 10 al emisiunii „Asia Express”. Antena 1 a ales locuri noi pentru celebrul show

Citește și: Ritualul zilnic al Irinei Loghin pentru a fi în cea mai bună formă la 87 de ani. „Am spus-o și o repet. Să vă intre în cap, scumpe doamne!”

Cariera remarcabilă a lui Alin Alexuc

Cariera lui Alexuc este marcată de momente remarcabile: medalia de bronz la Campionatele Mondiale de Juniori din Budapesta în 2009, la categoria 96 kg, și bronz la Campionatele Mondiale Universitare din Pecs, Ungaria, în 2014. În 2018 și 2019, a urcat pe podium la Campionatele Europene, iar în 2020 a devenit campion european.

Citește și: Eliza Natanticu a suferit un AVC la 36 ani

Citește și: Un fost concurent de la Casa Iubirii va deveni tătic. El și partenera lui au făcut marele anunț: „1+1=3”

Alin Alexuc și Gabriel Torje sunt gata să-și testeze limitele și să își demonstreze abilitățile într-o competiție care promite aventuri neașteptate și provocări extreme.

Traseul concursului rămâne, deocamdată, un secret bine păstrat de producători. Sezonul 10 al emisiunii urmează să fie difuzat în toamnă, iar premiul câștigătorilor se ridică la câteva zeci de mii de euro.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Alin Alexuc

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News