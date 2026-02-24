Ritualul zilnic al Irinei Loghin pentru a fi în cea mai bună formă la 87 de ani. „Am spus-o și o repet. Să vă intre în cap, scumpe doamne!”

Irina Loghin continuă să impresioneze prin vitalitatea ei la 87 de ani, iar secretul nu stă în tratamente costisitoare sau diete complicate, ci într-un stil de viață pe care îl respectă cu strictețe de peste patru decenii. Artista a vorbit deschis despre rutina ei zilnică, despre alimentația care o menține în formă și despre modul în care a reușit să fenteze trecerea timpului.
Pentru îndrăgita interpretă de muzică populară, activitatea fizică este fundamentul unui corp sănătos și al unei minți echilibrate. Ea spune că nu a renunțat niciodată la sport, indiferent de vârstă.
„Fac multă mișcare, foarte multă mișcare, zi de zi. Am spus-o și o repet. Să vă intre în cap, scumpe doamne, mișcarea este sfântă, pentru a te menține într-un fel sănătos”, a declarat artista, potrivi click.ro.
Chiar dacă simte trecerea anilor, Irina Loghin continuă să alerge câțiva kilometri în fiecare zi, așa cum o face încă din tinerețe.
„Pe masă aveam și nelipsitele sarmale de pește. Pentru restul familiei fac și de porc, dar eu cu Irinuca nu servim din astea. Ne simțim bine cu ale noastre cu care ne-am învățat de zeci de ani”, a explicat artista.