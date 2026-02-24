Marinel Hotca și soția lui, Camelia, au făcut marele anunț despre cel de-al treilea membru al familiei lor. Fostul concurent Casa Iubirii și-a emoționat fanii cu un videoclip prin care anunța că el și soția lui vor deveni părinți pentru prima oară.
Fostul concurent Casa Iubirii este în culmea fericirii de când a aflat că va deveni tătic. El și soția lui, Camelia, au dat vestea cea mare urmăritorilor postând un videoclip în care se vede burtica de gravidă a Cameliei, iar Marinel ține în mână o pereche de botoșei de bebeluș.
Videoclipul este însoțit de mesajul „1+1=3”, iar rochia albastră a Cameliei lasă de înțeles că bebelușul va fi un băiețel. Cu toate acestea, niciunul dintre cei doi nu a vorbit despre sexul copilului, iar din videoclipul postat, burta este destul de mică, semn că sarcina nu este foarte avansată.
Urmăritorii au fost extrem de bucuroși la aflarea veștilor și au transmis o mulțime de felicitări și complimente, urându-i Cameliei o sarcină și o naștere ușoare.
„Felicitări și sarcină ușoară”, „Wow, sarcină ușoară Cami, ma bucur pentru voi”, „Sunteți minunați, tot respectul. Să fiți sănătoși alături de cei dragi”, „Serios, o să fiți părinți. Bravo vouă, Doamne ajută, să fiți toți trei fericiți”, sunt doar câteva dintre mesajele primite de cuplu la postarea cu fericitul anunț.
În 2025, Marinel și Camelia s-au căsătorit și au avut nu mai puțin de opt perechi de nași. Încă de pe atunci, Marinel spunea că își dorește enorm o familie, iar acum, un an mai târziu, visul i s-a împlinit.
