Marinel Hotca și soția lui, Camelia, au făcut marele anunț despre cel de-al treilea membru al familiei lor. Fostul concurent Casa Iubirii și-a emoționat fanii cu un videoclip prin care anunța că el și soția lui vor deveni părinți pentru prima oară.

Marinel Hotca va deveni tătic pentru prima oară

Fostul concurent Casa Iubirii este în culmea fericirii de când a aflat că va deveni tătic. El și soția lui, Camelia, au dat vestea cea mare urmăritorilor postând un videoclip în care se vede burtica de gravidă a Cameliei, iar Marinel ține în mână o pereche de botoșei de bebeluș.

Videoclipul este însoțit de mesajul „1+1=3”, iar rochia albastră a Cameliei lasă de înțeles că bebelușul va fi un băiețel. Cu toate acestea, niciunul dintre cei doi nu a vorbit despre sexul copilului, iar din videoclipul postat, burta este destul de mică, semn că sarcina nu este foarte avansată.

Citește și: Katie Price, însărcinată la 47 de ani. Vedeta spune că așteaptă primul copil cu noul ei soț

Urmăritorii au fost extrem de bucuroși la aflarea veștilor și au transmis o mulțime de felicitări și complimente, urându-i Cameliei o sarcină și o naștere ușoare.

„Felicitări și sarcină ușoară”, „Wow, sarcină ușoară Cami, ma bucur pentru voi”, „Sunteți minunați, tot respectul. Să fiți sănătoși alături de cei dragi”, „Serios, o să fiți părinți. Bravo vouă, Doamne ajută, să fiți toți trei fericiți”, sunt doar câteva dintre mesajele primite de cuplu la postarea cu fericitul anunț.

După rochița bleu purtată de Camelia, unii internauți au presupus că bebelușul va fi băiețel.

„Un Marinel mic se ascunde în burtică! Felicitări”, a scris un internaut.

Cei doi au făcut un videoclip emoționant pe TikTok, în care bărbatul ține în mână o pereche de încălțări de bebeluși, iar soția lui vine și îl prinde de mână, afișându-și burtica de gravidă.

Cei doi tineri au adunat peste 4.000 de aprecieri și câteva zeci de comentarii în care oamenii îi felicită și îi urează Cameliei sarcină ușoară.

Marinel Hotca a participat la Casa Iubirii sezonul 2

În urmă cu trei ani, Marinel Hotca a participat la Casa Iubirii, sezonul 2. La acea vreme, el avea 27 de ani și se descria ca fiind pasionat de agricultură.

Marinel este cântăreț de muzică de petrecere și locuiește în Satu Mare. La Casa Iubirii, tânărul spunea că își dorește o fată înaltă cu un zâmbet perfect.

Citește și: Este Naomi Campbell însărcinată?

În 2025, Marinel și Camelia s-au căsătorit și au avut nu mai puțin de opt perechi de nași. Încă de pe atunci, Marinel spunea că își dorește enorm o familie, iar acum, un an mai târziu, visul i s-a împlinit.

Urmărește-ne pe Google News