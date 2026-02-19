Katie Price, însărcinată la 47 de ani. Vedeta spune că așteaptă primul copil cu noul ei soț

Katie Price, cunoscută pentru cariera sa de model și aparițiile TV, a stârnit recent speculații despre o posibilă sarcină, după ce a făcut o declarație controversată pe rețelele de socializare. După ce s-a căsătorit cu omul de afaceri Lee Andrews în Dubai, la doar două săptămâni de la prima lor întâlnire, Katie a dat vestea sarcinii.

Katie Price, însărcinată la 47 de ani

Aceasta nu este prima dată când Katie Price, acum în vârstă de 47 de ani, atrage atenția prin deciziile sale rapide în viața personală. De data aceasta, povestea ei a luat o întorsătură neașteptată, iar anunțul despre posibilitatea unei noi sarcini a venit la scurt timp după ce a făcut cunoștință cu tatăl soțului ei.

„Dar, te rog, bucură-te privindu-ne cum ne construim imperiul, pentru că sunt însărcinată cu copilul lui. Voi savura această călătorie”, a scris fosta soție a lui Peter Andre în mediul online, într-un mesaj adresat fostei iubite a lui Lee Andrews.

Între timp, Lee a lăsat să se înțeleagă același lucru printr-o postare pe Instagram, alături de o poză cu el și Katie: „Cuplul perfect, în curând vom fi trei”.

Cu toate acestea, cuplul nu a oferit încă declarații oficiale pentru a confirma știrea.

Lee Andrews, în mijlocul unor controverse

Numele lui Lee Andrews nu este străin de controverse. Fostele sale partenere, Alana Percival și Crystal Janke, au vorbit deschis în ianuarie 2026 despre relațiile lor cu acesta, susținând că bărbatul le-ar fi înșelat în trecut, cerându-le în căsătorie în mod simultan.

Potrivit Alanei, Lee a cerut-o de soție în septembrie 2025, la faimosul hotel Burj Khalifa din Dubai, în același mod în care a cerut-o și pe Katie. Crystal Janke, o asistentă medicală din Texas, a declarat că și ea urma să fie cerută în căsătorie de Lee, în același loc, cu doar două săptămâni înainte de logodna lui cu Alana.

După nuntă, Katie s-a întors pentru scurt timp în Marea Britanie pentru a-și vedea copiii, dar a revenit rapid în Dubai pentru luna de miere, alături de Lee. Totuși, speculațiile privind trecutul financiar al lui Lee au reieșit din nou la suprafață. Potrivit unor rapoarte, acesta ar fi interzis să revină în Marea Britanie din cauza unor datorii de 200.000 de lire sterline, contractate în numele unei foste partenere.

În ciuda controverselor și a criticilor primite, Katie pare să ignore comentariile negative. Deși povestea lor de dragoste a început rapid, Katie și Lee par hotărâți să construiască un viitor împreună. În prezent, cei doi locuiesc în Dubai, unde plănuiesc să își cumpere o casă și să își continue viața ca familie.

