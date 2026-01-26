Katie Price s-a căsătorit cu omul de afaceri Lee Andrews într-o ceremonie privată desfășurată la Dubai, pe 25 ianuarie 2026, la doar câteva zile după ce și-au anunțat logodna și la scurt timp după ce s-au întâlnit pentru prima dată în persoană.

Cum s-au cunoscut cei doi

Katie Price și Lee Andrews s-au cunoscut prin intermediul rețelelor sociale, iar Price a declarat că și-au cumpărat verighetele, a ei fiind un inel Cartier cu diamant, înainte de prima întâlnire față în față.

De asemenea, și-au făcut tatuaje identice în primele etape ale relației. Price a descris căsătoria drept un „basm”. Ceremonia a avut loc într-o locație de lux din Dubai, la hotelul Burj Al Arab, unde cei doi și-au rostit jurămintele purtând ținute albe asortate.

Fotografiile obținute de publicații media o arată pe Price într-o rochie albă mulată, iar pe Andrews în pantaloni din in și cămașă, cei doi fiind surprinși sărutându-se după ceremonie.

Aceasta este a patra căsătorie pentru Katie Price, după mariajul cu cântărețul Peter Andre (2005–2009), luptătorul de MMA Alex Reid (2010–2011) și constructorul Kieran Hayler (2013–2021). Este, totodată, a noua sa logodnă.

Cine este noul soț al vedetei

Andrews, originar din Manchester și rezident de lungă durată în Dubai, este CEO al Åura Group, companie specializată în mobilitate urbană a viitorului, și a mai fost căsătorit de două ori.

Katie Price

Potrivit relatărilor, familia lui Price, inclusiv mama sa, Amy, și cei cinci copii, Harvey, Junior, Princess, Jett și Bunny, nu a fost informată în prealabil despre nuntă, lucru care a generat îngrijorări în rândul apropiaților, conform express-dz.

Surse din anturajul familiei și-au exprimat neliniștea cu privire la felul rapid în care relația se desfășoară și la impactul acesteia asupra stării de bine a lui Price.

Fostul partener al lui Price, personalitatea de televiziune JJ Slater, a încheiat o relație de aproape doi ani cu puțin timp înainte de logodnă și ulterior a renunțat să o mai urmărească pe rețelele sociale, publicând mesaje interpretate ca fiind critice sau distante față de veste.

O poveste de dragoste „ezoterică”

Katie a declarat pentru The Sun că povestea lor de dragoste a fost „ezoterică”, explicând că au avut o conexiune puternică încă dinainte să se întâlnească.

„Aceasta s-a aprofundat pe măsură ce ne-am conectat mai mult, în doar câteva zile ajungând să ne facem tatuaje identice și apoi să decidem amândoi să cumpărăm inele unul pentru celălalt”, a declarat Katie Price.

Ea a mai spus că au lăsat „destinul” să decidă dacă sunt potriviți unul pentru celălalt.

La scurt timp după nuntă, au apărut imagini care susțin că îl arată pe Lee cerând în căsătorie o altă femeie, în urmă cu patru luni, în exact același mod: cu petale de trandafiri la hotelul Burj Al Arab. The Sun relatează că acesta ar fi cerut-o în căsătorie pe Alana Percival în luna septembrie, însă relația nu a durat.

