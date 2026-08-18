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Alina Laufer (43 ani) a decis să apeleze la ajutorul medicului estetician pentru o intervenție la nivelul feței. Vedeta, mamă a patru copii, povestește deschis despre schimbările prin care a trecut și despre lecțiile pe care le-a învățat în fața presiunii publice.
„Eu nu înțeleg de unde atâta ură din partea femeilor. În primul rând, uitați-vă la mine că sunt cu patru copii lângă mine, eu mă consider că arăt decent pentru o mamă”, a spus aceasta citată de Spynews.
Vedeta consideră că aceste comentarii reflectă mai degrabă frustrările personale ale celor care le fac, decât o preocupare autentică pentru alegerile sale.
Departe de criticile online, Alina Laufer a petrecut recent câteva zile în Viena și Budapesta alături de trei dintre copii. Vacanța, deși obositoare, a fost plină de activități distractive pentru cei mici, incluzând o vizită la Prater în Viena și întâlniri cu prieteni.
„Pentru ei a fost. Le-am făcut un program frumos, i-am plimbat de dimineață până seara. Am avut un concediu minunat”, a afirmat ea.
Totuși, călătoria nu a fost lipsită de incidente. Cazarea din Viena, rezervată în ultimul moment, s-a dovedit a fi departe de așteptări.
„Am avut un șoc când am intrat în apartament. Da, a fost destul de rău. Patul era rupt, iar proprietarul nu ne-a mai răspuns”, a relatat Alina Laufer.
Alina Laufer, despre provocările vieții cu patru copii
Împărțită între viața de familie și carieră, Alina Laufer recunoaște că programul său zilnic este extrem de solicitant.
„O zi să stea numai în pantofii mei, în pielea mea, și cred că oricine și-ar lua câmpii. Fac față cu brio la viața pe care o duc”, a precizat Alina Laufer.
Departe de imaginea unei femei întreținute, vedeta subliniază că muncește intens pentru a-și susține familia.
„Muncesc de dimineață până seara. Momentan, cei trei copii atârnă de fusta mea, fiecare comentează și fiecare vrea ceva”, a mai spus vedeta.
Chiar și în mijlocul haosului cotidian, aceasta găsește satisfacție în provocările pe care le înfruntă: „Nu oricine reușește, dar mie-mi plac provocările. Eu, de când deschid ochii până noaptea, la 11-12, când se culcă cei mici, am ceva de făcut”.
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