Patrick Borcea, sub monitorizare după ce și-ar fi agresat fosta iubită. Reacția Mihaelei Borcea

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Patrick Borcea, fiul Mihaelei și al lui Cristi Borcea, a fost pus sub monitorizare electronică după ce ar fi intrat în locuința fostei iubite fără acordul ei și ar fi agresat-o.

Patrick Borcea, sub monitorizare electronică

Conform unor surse judiciare citate de Agerpres, Patrick Borcea ar fi intrat pe data de 1 august în casa fostei sale iubite fără acordul acesteia. Între ei ar fi izbucnit un conflict, iar fiul lui Cristi Borcea ar fi amenințat-o și agresat-o fizic.

„La data de 1 august, poliţişti din cadrul Secţiei 20 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, de către o femeie, cu privire la faptul că, în aceeaşi zi, în jurul orei 10:15, după ce a plecat de la domiciliul său din Sectorul 6, pentru o perioadă scurtă, fără a asigura uşa de acces, la revenirea în locuinţă l-a găsit în interiorul acesteia pe fostul concubin”, a informat Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Mai mult, tânărul ar fi plecat cu cheile de la locuința fetei, precum și cu cele ale autoturismului acesteia. În cele din urmă, Patrick Borcea s-a prezentat la secția de Poliție unde a predat cheile.

„Având în vedere aspectele sesizate şi pentru prevenirea unor eventuale acte de violenţă, poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu, cu monitorizare electronică, faţă de bărbatul în cauză”, precizează Poliţia.

Citește și: Loredana, apariție incendiară într-o ținută transparentă. Reacția lui Cătălin Botezatu

Citește și: Cătălin Măruță și Denise Rifai, ironizați de Mihai Găinușă, după ce prezentatorul i-a luat locul la emisiunea „Furnicuțele”: „După ce ai mâncat mierea din stupul Pro TV-ului acum i-ai luat și furnicuțele fetei…”

A fost emis un ordin de protecție pentru 6 luni

Ulterior, Judecătoria Sectorului 6 a emis un ordin de protecție pe numele lui Patrick Borcea pentru o perioadă de șase luni.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ameninţare, lovire sau alte violenţe şi furt calificat.

Citește și: Andreea Esca, imagini de senzație în costum de baie, la mare. Ce l-a rugat pe soțul ei: „Să nu mi se vadă burta!”

Citește și: Cum se înțelege Alex Velea cu Maya, fiica Antoniei din căsnicia anterioară. Ce relație au cei doi: „Încerc să fiu cât mai…”

Reacția Mihaelei Borcea

Contactată de jurnaliștii de la Spynews, Mihaela Borcea a fost întrebată de situația fiului ei, însă aceasta a refuzat să ofere vreun punct de vedere. Fosta soție a lui Cristi Borcea a subliniat faptul că în acest moment se confruntă cu durerea pierderii tatălui său și că nu vrea să vorbească despre acest subiect.

„Nu vreau să aud nimic. Mie mi-a murit tatăl, nu vreau să vorbesc nimic. Mulțumesc pentru înțelegere”, a spus Mihaela Borcea.

Sursă foto: Instagram, Facebook

Urmărește-ne pe Google News