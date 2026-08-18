Patrick Borcea, sub monitorizare după ce și-ar fi agresat fosta iubită. Reacția Mihaelei Borcea

Conform unor surse judiciare citate de Agerpres, Patrick Borcea ar fi intrat pe data de 1 august în casa fostei sale iubite fără acordul acesteia. Între ei ar fi izbucnit un conflict, iar fiul lui Cristi Borcea ar fi amenințat-o și agresat-o fizic.
„La data de 1 august, poliţişti din cadrul Secţiei 20 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, de către o femeie, cu privire la faptul că, în aceeaşi zi, în jurul orei 10:15, după ce a plecat de la domiciliul său din Sectorul 6, pentru o perioadă scurtă, fără a asigura uşa de acces, la revenirea în locuinţă l-a găsit în interiorul acesteia pe fostul concubin”, a informat Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti.
Mai mult, tânărul ar fi plecat cu cheile de la locuința fetei, precum și cu cele ale autoturismului acesteia. În cele din urmă, Patrick Borcea s-a prezentat la secția de Poliție unde a predat cheile.
„Având în vedere aspectele sesizate şi pentru prevenirea unor eventuale acte de violenţă, poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu, cu monitorizare electronică, faţă de bărbatul în cauză”, precizează Poliţia.
Contactată de jurnaliștii de la Spynews, Mihaela Borcea a fost întrebată de situația fiului ei, însă aceasta a refuzat să ofere vreun punct de vedere. Fosta soție a lui Cristi Borcea a subliniat faptul că în acest moment se confruntă cu durerea pierderii tatălui său și că nu vrea să vorbească despre acest subiect.
„Nu vreau să aud nimic. Mie mi-a murit tatăl, nu vreau să vorbesc nimic. Mulțumesc pentru înțelegere”, a spus Mihaela Borcea.