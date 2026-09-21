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Presley Gerber, fiul lui Cindy Crawford și Rande Gerber, a murit la 27 de ani

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Oana Savin
.  Actualizat 21.09.2026, 09:05
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Presley Gerber, fiul supermodelului Cindy Crawford, s-a stins din viață la doar 27 de ani, pe 20 septembrie. La momentul decesului, tânărul se afla internat într-o clinică de reabilitare din Los Angeles.

Presley Gerber a murit la 27 de ani

Presley Gerber, fiul supermodelului Cindy Crawford și al omului de afaceri Rande Gerber, a murit la doar 27 de ani, lăsând în urmă o familie îndurerată și o poveste de viață marcată de succes, dar și de lupte interioare.

(FILE) Presley Walker Gerber Dead At 27. He was the son of supermodel Cindy Crawford and businessman Rande Gerber, and the brother of model and actress Kaia Gerber. Presley died on Sunday, September 20, 2026 at a rehab facility, according to Los Angeles CIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)

Potrivit People, tânărul s-a stins din viață duminică, 20 septembrie 2026, într-un centru de reabilitare din Los Angeles. Familia sa a solicitat intimitate în această perioadă dificilă. O anchetă este în desfășurare, iar autopsia urmează să fie finalizată.

Presley Gerber s-a născut în Beverly Hills, California, în 1999 și a pășit în lumina reflectoarelor alături de sora sa, Kaia Gerber, încă din adolescență. La doar 15 ani, a fost semnat de agenția de modeling IMG Models, iar doi ani mai târziu defila pe podiumuri prestigioase precum Moschino și Dolce & Gabbana.

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„Să nu cad” era tot ce gândea în timpul primelor sale prezentări de modă, mărturisea Presley pentru W Magazine în 2016.

În 2018, într-un interviu pentru People, Presley Gerber dezvăluia că prezența surorii sale Kaia în industria modelingului îl ajuta să se simtă mai puțin singur.

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„Lucrez cu sora mea, ceea ce face totul mult mai ușor. E mai puțin singuratic”, spunea el atunci.

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Lupta cu sănătatea mintală, depresia și dependențele

În spatele strălucirii podiumurilor, Presley Gerber a dus o bătălie grea cu sănătatea mintală și dependențele. Într-un episod al podcastului Studio 22, el a vorbit deschis despre provocările sale: „Am luptat cu sănătatea mintală, depresia și alte lucruri care vin la pachet. Dacă pot să ajut măcar o persoană să iasă din locul întunecat în care am fost și eu, atunci mi-am atins scopul”.

Presley a fost un susținător vocal al sănătății mintale, lansând inițiativa „Mental Health Mondays” pe Instagram, unde împărtășea lecții despre recuperare și sănătate personală.

Într-un videoclip din 2024, el a discutat despre importanța găsirii unui teren comun în grupurile de sprijin.

„Sănătatea mintală este o problemă uriașă. Este o muncă de 24/7 și are atât de multe fațete”, spunea el.

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Presley Gerber și drumul spre recuperare

Presley Gerber nu și-a ascuns niciodată greutățile. Într-un videoclip șters ulterior, postat în decembrie 2025, a vorbit despre medicamentele depresive pe care le lua, inclusiv Buprenorfină, Xanax și Valium, pentru a-și gestiona atacurile de panică.

„Din păcate, am pierdut multe lucruri în ultimul timp, dar nu vreau să folosesc asta ca scuză”, mărturisea el.

Într-un interviu acordat revistei Vogue în septembrie 2026, sora sa Kaia a vorbit despre lupta de un deceniu a lui Presley cu dependența de droguri.

„Când ceva de genul acesta se întâmplă într-o familie, toți sunt afectați. Ajungi să îți pui propriile nevoi pe plan secund”, a recunoscut ea, subliniind cât de mult a admirat curajul fratelui ei de a fi transparent despre viața sa.

„Fratele meu a fost un adevărat profesor, care a ales să fie foarte uman pentru toată lumea”, spunea ea la momentul respectiv.

Deși cariera lui Presley a început în lumea modei, pasiunea sa pentru sănătate și bunăstare a devenit centrală în ultimii ani. Într-un videoclip din 2025, el a povestit cum, după o copilărie activă în care a practicat surf, polo pe apă și înot, viața profesională l-a făcut să renunțe la sport.

„Calitatea vieții a scăzut rapid. Mi-a luat 10 ani să înțeleg că trebuie să mă reconectez cu activitatea fizică”, a menționat Presley Gerber atunci.

Fiul lui Cindy Crawford a încercat să transforme propriile greutăți într-un mesaj de speranță pentru alții.

„Sper că greșelile mele pot servi drept lecții pentru ca alții să nu treacă prin ce am trecut eu”, declara el în cadrul aceluiași podcast.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Presley Gerber

Sursă foto: Profimedia, Getty

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