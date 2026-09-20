Dana Săvuică, despre rolul de soacră și ideea de a deveni bunică: „Nu sunt adepta etichetelor!” Cum se înțelege cu fiica ei

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Dana Săvuică a vorbit deschis despre relația specială pe care o are cu fiica ei, Julie, despre valorile de familie transmise din generație în generație și despre modul în care privește noile capitole ale vieții. La 56 de ani, vedeta își păstrează energia contagioasă și spiritul mereu activ, străbătând destinații spectaculoase și implicându-se în proiecte pline de provocări.

Cu toate acestea, dincolo de carieră și viața din lumina reflectoarelor, nucleul existenței sale rămâne legătura profundă cu fiica ei.

Libertate și independență: cum și-a construit Julie propriul drum

Deși a crescut într-o familie publică, Julie a ales în mod conștient să se distanțeze de atenția presei și să își construiască o carieră solidă în mediul corporatist. Aceasta a îmbinat rigoarea bunicului ei diplomat cu independența mamei sale, reușind să își croiască un drum propriu. Dana Săvuică explică faptul că această alegere a fost rezultatul unui principiu sănătos aplicat mereu în familia lor: libertatea de decizie.

Vorbind despre legătura lor specială, vedeta a mărturisit că nu a încercat niciodată să își impună propriile viziuni asupra viitorului fiicei sale. „Relația noastră este una de susținere, iubire necondiționată, încredere absolută și respect reciproc. Nu am împins ideile sau dorințele mele pentru viitorul ei. Ea și l-a clădit singură, cu sprijinul părinților și al bunicilor”, a declarat Dana Săvuică, pentru Viva.ro. În plus, ea a subliniat importanța fundamentului moral primit de acasă: „Fiecare are libertatea de a-și urmări visul, doar să acorde atenție și să nu compromită fundamentul valoric cu care a fost crescut.”

Emoțiile căsătoriei și un nou membru în familie

Anul trecut a adus o etapă extrem de încărcată de emoție pentru fostul model, odată cu nunta fiicei sale. Vedeta a trăit momentul cu o bucurie uriașă, considerând că întemeierea unei familii de către Julie este o evoluție firească a lucrurilor, care nu a diminuat cu nimic apropierea dintre ele.

Citeşte şi: Theo Rose a stârnit controverse cu o filmare în care apare fiul ei, Sasha: „Mi-a deschis o lume nouă”

Citeşte şi: Alexandra Stan a oferit detalii rare despre nașterea fiicei sale, Eva: „Medicii au fost nevoiți să ia decizii care mi-au salvat viața”

Deși viața lui Julie s-a schimbat, legătura dintre mamă și fiică a rămas la fel de strânsă. „Fiecare mamă este mândră când copilul ei prinde aripi, iar Julie nu m-a dezamăgit nicio clipă. Sunt foarte fericită pentru ea și acest moment este unul firesc, unul încărcat de emoție bineînțeles, dar firesc”, a mărturisit vedeta. Ea a adăugat că pasul făcut de fiica ei nu a adus distanțare, ci din contră: „Indiferent că e la casa ei, cum se spune în termeni populari, asta nu a schimbat cu nimic relația noastră. Nu s-a creat nicio distanțare, nu s-au răsturnat valorile sau dragostea pentru familie. Din contră, familia s-a îmbogățit cu un membru nou.”

Ce crede Dana Săvuică despre statutul de soacră și rolul de bunică

Privind spre viitor, Dana Săvuică refuză să își pună etichete sau să facă planuri rigide în ceea ce privește noile atribuții de soacră mică sau o eventuală perspectivă de a deveni bunică. Pentru ea, dincolo de orice denumiri sau roluri sociale, esențială rămâne disponibilitatea afectivă față de copilul ei.

Cu aceeași abordare relaxată și modernă, vedeta a punctat că preferă să lase lucrurile să curgă de la sine. „Viața trebuie luată pas cu pas. Nu fac planuri și nici nu sunt adepta etichetelor. Eu sunt Dana, mama lui Julie. Soacră mică, bunică, asta e irelevant. Când fata mea are nevoie de mine, voi fi lângă ea în rol de mamă”, a concluzionat Dana Săvuică.

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News