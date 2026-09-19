Elon Musk, criticat de mamele copiilor săi. Afaceristul are 14 copii cu femei diferite

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Elon Musk are 14 copii cu patru femei, iar viața sa personală este subiectul unui nou documentar. Producția regizată de Alex Gibney analizează relațiile complexe ale miliardarului și impactul său social.

Cine sunt mamele copiilor lui Elon Musk

Elon Musk, miliardarul cunoscut pentru inovațiile sale tehnologice, este tatăl a 14 copii, dintre care 13 sunt în viață. Viața personală a acestuia a revenit în centrul atenției odată cu documentarul ”Musk” al regizorului Alex Gibney, lansat în 2026 la Festivalul de Film de la Veneția. Acesta explorează, printre altele, dinamica complicată a familiei antreprenorului, formată din patru mame și numeroși copii.

Prima lui soție, Justine Wilson, a fost scriitoarea canadiană cu care s-a căsătorit în 2000. Cei doi au avut șase copii: Nevada Alexander, care a murit la doar 10 săptămâni, gemenii Griffin și Vivian, și tripleții Kai, Saxon și Damian. În 2008, cuplul a divorțat, dar Wilson a rămas una dintre figurile centrale ale vieții personale a lui Musk.

Potrivit declarațiilor sale din documentar, relația cu Elon Musk a fost marcată de momente dificile, iar ea a afirmat că acesta obișnuia să se refere la mamele copiilor săi ca la „femei care fac copii”.

Cu artista Grimes, Elon Musk are trei copii cu nume neobișnuite: X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl și Techno Mechanicus. Relația lor, care a început în 2018, a fost intens mediatizată, iar copiii lor au atras atenția datorită numelor unice.

Shivon Zilis, director în cadrul companiei Neuralink, este mama a patru dintre copiii lui Musk: Strider, Azure, Arcadia și Seldon Lycurgus. Legătura personală și profesională dintre cei doi a fost subiect de discuții publice, mai ales după ce s-a aflat despre copiii lor.

Cel mai recent copil al lui Elon Musk, Romulus, s-a născut în 2024 și este rezultatul relației acestuia cu Ashley St. Clair. Paternitatea a fost confirmată ulterior printr-un test ADN, iar St. Clair a făcut publică această informație în 2025.

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Relațiile și controversele din jurul lui Musk

De-a lungul anilor, Elon Musk a fost căsătorit de trei ori, dar cu doar două femei. După divorțul de Justine Wilson, el s-a căsătorit cu actrița britanică Talulah Riley. Cu toate că au fost căsătoriți de două ori, cuplul nu a avut copii.

Ulterior, omul de afaceri a avut relații cu Grimes și Shivon Zilis, înainte de a deveni tată împreună cu St. Clair.

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În documentarul semnat de Alex Gibney, Justine Wilson și Ashley St. Clair aduc acuzații dure la adresa lui Musk.

St. Clair susține că miliardarul i-ar fi propus să aibă mai mulți copii, motivând că „avem nevoie de o legiune de copii înainte de un posibil război civil”. Mai mult, aceasta afirmă că a refuzat o ofertă de 40 de milioane de dolari, care ar fi fost condiționată de păstrarea tăcerii.

Documentarul „Musk” include mărturii din partea mai multor persoane apropiate antreprenorului și analizează atât influența sa globală, cât și deciziile controversate luate de-a lungul carierei. Deși Elon Musk nu a participat la realizarea producției, el a criticat filmul, numindu-l „un atac” la adresa sa. În paralel, viața sa personală continuă să intrige și să genereze titluri, fiind o dovadă a complexității unei personalități care influențează deopotrivă tehnologia, economia globală și societatea contemporană.

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Sursă foto: Profimedia, Getty

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