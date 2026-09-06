Prințul Harry și Meghan Markle au ales o școală cu piscină interioară și teatru. Prețul uriaș pe care îl plătesc ducii de Sussex

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Prințul Harry și Meghan Markle s-au mutat înapoi în Marea Britanie după șase ani și au ales o școală exclusivistă pentru copiii lor, Archie și Lilibet. Școala la care vor merge cei doi copii are piscină interioară, teatru și mai multe terenuri de sport, iar taxa anuală este una pe măsura dotărilor.

Archie și Lilibet merg la o școală exclusivistă din Marea Britanie

Familia Sussex s-a mutat recent în Marea Britanie, după șase ani petrecuți în California. Conform Page Six, cei mici se pregătesc să înceapă cursurile, marcând astfel un nou început pentru întreaga familie.

Școala aleasă pentru Archie și Lilibet este una dintre cele mai renumite instituții private din Regatul Unit. Numele acesteia nu a fost dezvăluit pentru a proteja intimitatea și siguranța copiilor, însă facilitățile impresionante sunt demne de invidiat. Campusul pune la dispoziție o piscină interioară, un centru de fitness de ultimă generație, terenuri sportive, suprafețe AstroTurf și chiar acces la un râu pentru activități precum plimbările cu barca și caiacul.

Potrivit Page Six, este o școală care oferă tot ce își poate dori un părinte pentru copilul său. Cu o astfel de infrastructură, copiii sunt încurajați să descopere pasiunile personale și să-și dezvolte aptitudinile într-un mediu sigur și modern.

Dar și taxele anuale sunt pe măsură. Prințul Harry și Meghan Markle trebuie să scoată din buzunar suma de 35.000 de dolari pentru fiecare copil.

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Ce facilități academice oferă școala

Pe lângă sport și activități în aer liber, școala oferă o varietate impresionantă de facilități academice și artistice. Elevii au acces la laboratoare de știință complet echipate, studiouri de artă, săli de gătit moderne și un teatru spațios. Centrul pentru muzică și arte ale spectacolului include săli de repetiții, spații pentru spectacole și o sală de recitaluri.

Chiar și mesele servite în sala de dining sunt gândite să ofere o experiență de tip gourmet, cu preparate precum falafel sau pulpă de miel gătită lent, fiind astfel o combinație ideală de educație și bunăstare.

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Decizia de a investi în această școală exclusivistă vine într-un moment de tranziție pentru Harry și Meghan. După ce au renunțat la îndatoririle regale în 2020 și s-au stabilit în Montecito, California, cu o vilă evaluată la 14 milioane de dolari, cuplul a revenit în Regatul Unit pentru o perioadă descrisă de surse ca fiind „extinsă”.

Ducii de Sussex plănuiesc să se stabilească în Cotswolds, o zonă rurală exclusivistă din apropierea reședinței Highgrove a regelui Charles și a reginei Camilla.

Sursă foto: Instagram, Profimedia

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