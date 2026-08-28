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Bursele pentru elevi ar putea crește. Anunțul ministrului interimar al Educației

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Mihai Dimian, ministrul interimar al Educației, propune o creștere cu aproximativ 7% a pragului de venit pentru eligibilitate, măsură ce va extinde numărul elevilor care vor beneficia de sprijin financiar. Oficialul dă asigurări că fondurile destinate sprijinului anual nu vor fi reduse și că proiectul aflat în analiză urmărește să ajute mai mulți copii din medii vulnerabile să își continue studiile.

Mai mulți elevi eligibili pentru sprijinul financiar

Liniștind temerile legate de o posibilă tăiere a fondurilor din sistemul de învățământ, ministrul interimar a explicat că noua abordare va permite unui număr extins de familii să acceseze ajutoarele de stat. În plus, oficialul a subliniat că suma totală primită de un elev pe parcursul unui an școlar nu va fi diminuată.

„Nu voi propune Guvernului reducerea sprijinului anual acordat elevilor prin bursele sociale. Dimpotrivă, prin creșterea cu aproximativ 7% a pragului de venit pentru eligibilitate, estimăm o creștere a numărului elevilor care vor putea beneficia de bursă socială”, a transmis Mihai Dimian.

Reconfigurarea plăților pe durata anului școlar

Proiectul aflat în consultare publică propune o reorganizare a modului în care sunt distribuite sumele de bani. Una dintre opțiunile analizate de minister este acordarea unei burse lunare mai mari, dar concentrată strict pe perioada în care elevii merg la cursuri, model aplicat deja în diverse sisteme din Europa.

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„Prin urmare, o variantă cu un cuantum lunar mai mare, acordat pe durata activităților didactice, poate fi analizată în raport cu varianta distribuirii sprijinului pe întregul an, fără ca aceasta să presupună automat diminuarea sprijinului anual acordat elevului”, a explicat ministrul interimar.

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Prevenirea abandonului școlar și sprijinul social

Oficialul a reamintit că scopul principal al bursei sociale este combaterea abandonului școlar și susținerea prezenței la ore. Deși recunoaște argumentul că problemele financiare ale familiilor nu dispar în timpul vacanțelor, ministrul punctează că există mecanisme distincte de protecție socială destinate acestor situații, cum este venitul minim de incluziune.

„Pentru elevii din medii dezavantajate socioeconomic, venitul minim de incluziune are ca principal obiectiv protecția socială. Bursa socială este un mecanism suplimentar de suport pentru acești copii și are ca obiectiv susținerea participării lor la activitățile didactice. Mai mulți copii eligibili, fără diminuarea sprijinului anual acordat fiecăruia — acesta este principiul de la care voi porni în propunerea pe care o voi trimite către Comisia de Dialog Social și o voi susține în Guvern”, a conchis Mihai Dimian.

Foto – Profiemdia

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