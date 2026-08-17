Noi materii pentru elevi. Cu ce schimbări vine anul școlar 2026-2027

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

În 2026-2027, școlile din România pot introduce opționalele „Ora de GIS” și „Economie circulară”. Elevii vor învăța despre hărți digitale și consum responsabil, pregătindu-se pentru un viitor sustenabil.

Noi materii pentru elevi, în noul an școlar

Începând cu anul școlar 2026-2027, tinerii din România au ocazia să exploreze noi orizonturi educaționale. Două discipline opționale, „Ora de GIS” și „Economie circulară și consum responsabil”, vor extinde oferta școlilor, aducând în prim-plan competențe esențiale pentru viitor. Potrivit Kanal D, aceste cursuri vor fi disponibile în funcție de decizia fiecărei unități de învățământ.

„Ora de GIS” le va oferi liceenilor oportunitatea să descopere puterea hărților digitale și a datelor spațiale. De la urbanism la protecția mediului, acest instrument devine indispensabil în carierele moderne. Elevii vor învăța să interpreteze informații geografice și să creeze proiecte practice, pregătindu-se pentru domenii precum administrația publică sau ingineria mediului.

Pentru elevii de clasa a VII-a, „Economie circulară și consum responsabil” vine ca un răspuns la nevoile actuale ale societății. Programa pune accent pe reciclare, reducerea risipei și înțelegerea deciziilor de consum. Este mai mult decât educație – este o lecție de responsabilitate față de planetă.

Citește și: Învățătoare, agresată de părinții unui elev din Dâmbovița. Cei doi au fost arestați preventiv

Citește și: Demisie la România Tv. Un jurnalist pleacă după 5 ani alături de postul tv: „Am mare nevoie de o pauză reală”

Noi reguli pentru admiterea la liceu

Tot din 2026-2027, procesul de admitere la liceu va suferi schimbări importante, conform Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Colegiile naționale vor putea organiza examene de admitere pentru cel mult 50% din locurile disponibile, oferind elevilor o oportunitate suplimentară de a accesa specializările dorite.

„Unitățile de învățământ liceal pot organiza concurs de admitere în clasa a IX-a, pentru anumite specializări sau pentru toate specializările, pentru maximum 50% din numărul de locuri atribuite prin planul de școlarizare”, se arată în lege.

Citește și: Sorin Grindeanu explică de ce a fost amânată legea salarizării: „Nu ducea bugetul României”

Citește și: Un patron de restaurant i-a făcut cadou o mașină unuia dintre angajații săi. Cum a reacționat acesta

Calendarul exact al concursurilor va fi stabilit anual de Ministerul Educației, oferind claritate și predictibilitate pentru elevi și părinți.

Schimbări în evaluarea la religie

Un alt subiect intens dezbătut este legat de noile standarde de evaluare la religie. Propunerile, aflate în consultare publică, includ exemple privind participarea la slujbe religioase, fapt ce a generat reacții mixte din partea părinților și profesorilor.

Ministerul Educației a clarificat că aceste standarde sunt doar orientative și nu impun obligativitatea notării elevilor pe baza practicilor religioase. Documentele pot suferi modificări în urma consultării publice.

Elevii vor avea cursuri între 7 septembrie 2026 și 18 iunie 2027, iar structura pe cinci module rămâne valabilă. Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” vor continua să ofere momente de respiro și activități creative. Cei din clasele terminale și liceele tehnologice vor beneficia de un calendar adaptat, cu sesiuni de cursuri mai lungi pentru pregătirea examenelor și calificărilor profesionale.

Sursă foto: Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News