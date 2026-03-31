Doi elevi români au fost loviți de un tramvai în Praga. Unul dintre ei a intrat în comă. Cei doi se aflau în vacanță cu școala

Incident extrem de grav în Praga, unde doi elevi români au fost loviți de un tramvai. Unul dintre ei a intrat în comă după accident, iar celălalt elev a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Cei doi elevi erau în excursie cu clasa la momentul accidentului.

Ceea ce trebuia să fie o aventură frumoasă s-a transformat într-un coșmar pentru doi elevi și familiile lor. Aceștia au mers într-o excursie cu clasa în Cehia, însă au fost loviți de un tramvai. Amândoi au ajuns de urgență la spital, iar unul dintre ei este în comă.

Cei doi elevi sunt în clasa a IX-a la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Petroșani. Ei se aflau alături de colegii lor într-o zonă turistică a capitalei și au vrut să își facă câteva fotografii.

În goana pozelor perfecte, cei doi băieți nu au observat că spre ei se îndreaptă un tramvai. Din păcate, vatmanul nu a reușit să oprească tramvaiul al timp, așa că i-a lovit din plin pe cei doi băieți.

Adolescenții au fost transportați de urgență la spital pentru îngrijiri medicale, iar unul dintre ei este în stare extrem de gravă, fiind în comun. Elevul a suferit o fractură de femur, este internat la terapie intensivă și medicii i-au indus coma pentru a îl trata cât mai bine.

Cum au reacționat părinții

Părinții unuia dintre elevii loviți de tramvai au ajuns de urgență în Praga pentru a își vedea copilul. Este vorba despre părinții adolescentului mai puțin rănit. El va mai rămâne internat câteva zile pentru a își continua tratamentul.

Între timp, restul elevilor vor continua excursia alături de profesori, urmând itinerarul stabilit și vor ajunge din Praga în Viena. Părinții ar fi fost de acord ca excursia să continue conform programului stabilit inițial.

Totodată, Inspectoratul Școlar Județean s-a autosesizat și urmează să facă o anchetă pentru a stabili modul exact în care profesorii din Petroșani au organizat vacanța în Cehia și cum s-a produs accidentul.

Conform primelor informații, nu ar exista indicii conform cărora profesorii să încalce vreo procedură.

