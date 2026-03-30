Alexandra Wimmer a murit la 20 de ani. Fotbalista a fost victima unui accident rutier: „Suntem profund șocați și fără cuvinte”

Alexandra Wimmer, jucătoare de fotbal la FC Blau-Weiss Linz, Austria, a murit la doar 20 de ani într-un accident auto. Autoturismul în care se afla tânăra sportivă a intrat pe contrasens și a lovit frontal o altă mașină.

Alexandra Wimmer, o tânără talentată de doar 20 de ani, a decedat într-un tragic accident rutier. Jucătoarea echipei FC Blau-Weiss Linz din Bundesliga Austriacă a lăsat în urmă o comunitate îndurerată, care o descrie ca pe o sursă de inspirație și optimism.

Accidentul a avut loc pe 29 martie 2026, când mașina în care se afla Alexandra a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de un alt autoturism. Impactul devastator a lăsat-o pe tânăra fotbalistă blocată între fiarele mașinii, iar eforturile pompierilor și ale echipajului medical de a o salva au fost în zadar, notează Daily Star.

În același vehicul se mai afla o adolescentă de 15 ani, care a fost transportată de urgență la spital cu răni grave.

Mesaje emoționante, după decesul fotbalistei

Clubul FC Blau-Weiss Linz a transmis un mesaj emoționant pe site-ul oficial.

„FC Blau-Weiss Linz anunță pierderea Alexandrei Wimmer, jucătoare a FFA, care a decedat ieri într-un tragic accident rutier. Suntem profund șocați și fără cuvinte. Alexandra era mult prea tânără și avea atâtea obiective și visuri în față. Prin râsul și atitudinea ei pozitivă, a îmbogățit clubul nostru. A fost o parte importantă a comunității noastre. Este greu de exprimat în cuvinte cât de mult ne va lipsi. Gândurile noastre sunt alături de familia, prietenii și toți cei dragi ei în aceste momente dificile. Odihnește-te în pace, Alex. Vei rămâne pentru totdeauna în amintirile noastre”, au scris reprezentanții clubului.

Alexandra Wimmer era cunoscută pentru pasiunea și determinarea cu care își urma visul în fotbal. Colegii și apropiații săi își amintesc de ea ca de o persoană plină de viață, mereu dornică să aducă zâmbete pe fețele celor din jur.

