Klaus Iohannis, apariție rară, după ce a demisionat de la Președinția României. Declarațiile fostului președinte

Klaus Iohannis a avut o apariție rară în public, la un an de când a renunțat la funcția de președinte al României. După ce a plecat de la Cotroceni, fostul șef al statului s-a retras în Sibiu, unde locuiește cu soția lui, Carmen Iohannis.

Klaus Iohannis, apariție rară în public

Klaus Iohannis, fostul președinte al României, a avut o apariție publică rară, când a participat, duminica aceasta, la slujba de Florii catolice. Potrivit Playtech, cuplul a intrat pe o ușă secundară, evitând astfel atenția directă.

„A venit însoțit de soția sa și au intrat pe ușa secundară a lăcașului de cult”, au povestit enoriașii.

Această ieșire publică a fost marcată de o atitudine rezervată. Klaus Iohannis, deși zâmbitor în fața camerelor, nu a făcut declarații în timpul slujbei. Cei prezenți au observat o schimbare semnificativă în comportamentul fostului lider, comparativ cu perioada în care ocupa funcția de președinte. Atitudinea sigură și energia debordantă de altădată au fost înlocuite de o expresie mai serioasă și un comportament mai retras.

„Părea mai trist și mai rezervat”, au remarcat unii dintre participanții la slujbă.

Declarația fostului președinte

După slujbă, Klaus Iohannis a oferit o scurtă declarație plină de simplitate: „Vă doresc tuturor sărbători pascale fericite și multă sănătate”.

În ciuda discreției sale, fostul președinte nu a refuzat cererile de selfie-uri venite din partea câtorva sibieni care l-au recunoscut și s-au bucurat să-l întâlnească.

Această apariție vine după o lungă perioadă de absență din spațiul public, timp în care viața sa personală a fost subiect de speculații, mai ales în contextul scandalului legat de ANAF și solicitarea de executare silită. În ultimele luni, Iohannis a păstrat distanța față de lumina reflectoarelor, apărând extrem de rar.

Una dintre imaginile recente surprinse îl arăta în fața casei sale, într-o ipostază domestică, măturând curtea, un moment care a contrastat puternic cu imaginea sa de fost lider politic. De asemenea, s-a aflat că el s-a prezentat la urne la alegerile prezidențiale din mai 2025, însă fără a face alte apariții publice notabile.

Sursă foto: Opinia de Sibiu

