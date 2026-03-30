Klaus Iohannis, apariție rară, după ce a demisionat de la Președinția României. Declarațiile fostului președinte

Klaus Iohannis a avut o apariție rară în public, la un an de când a renunțat la funcția de președinte al României. După ce a plecat de la Cotroceni, fostul șef al statului s-a retras în Sibiu, unde locuiește cu soția lui, Carmen Iohannis.
Klaus Iohannis, fostul președinte al României, a avut o apariție publică rară, când a participat, duminica aceasta, la slujba de Florii catolice. Potrivit Playtech, cuplul a intrat pe o ușă secundară, evitând astfel atenția directă.
„A venit însoțit de soția sa și au intrat pe ușa secundară a lăcașului de cult”, au povestit enoriașii.
Această ieșire publică a fost marcată de o atitudine rezervată. Klaus Iohannis, deși zâmbitor în fața camerelor, nu a făcut declarații în timpul slujbei. Cei prezenți au observat o schimbare semnificativă în comportamentul fostului lider, comparativ cu perioada în care ocupa funcția de președinte. Atitudinea sigură și energia debordantă de altădată au fost înlocuite de o expresie mai serioasă și un comportament mai retras.
Această apariție vine după o lungă perioadă de absență din spațiul public, timp în care viața sa personală a fost subiect de speculații, mai ales în contextul scandalului legat de ANAF și solicitarea de executare silită. În ultimele luni, Iohannis a păstrat distanța față de lumina reflectoarelor, apărând extrem de rar.
Una dintre imaginile recente surprinse îl arăta în fața casei sale, într-o ipostază domestică, măturând curtea, un moment care a contrastat puternic cu imaginea sa de fost lider politic. De asemenea, s-a aflat că el s-a prezentat la urne la alegerile prezidențiale din mai 2025, însă fără a face alte apariții publice notabile.
