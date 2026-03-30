De ce au semnat Armin Nicoară și Claudia Puican un contract prenupțial înainte de căsătorie: „Nu avem de împărțit nimic”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Armin Nicoară și Claudia Puican au decis să semneze un contract prenupțial înainte de a își uni destinele în fața legii și a lui Dumnezeu. Cei doi a explicat motivele pentru care au făcut acest pas și spun că nu au de împărțit nimic, în cazul unui divorț.

Ce se întâmplă cu averile lui Armin Nicoară și Claudia Puican, în cazul unui divorț

Claudia Puican și Armin Nicoară își împart viața pe scenă și acasă. Cei doi artiști s-au căsătorit și anul trecut au devenit părinți pentru prima dată. Claudia a născut un băiețel sănătos de care familia se bucură în orice clipă.

Cei doi sunt un cuplu puternic, atât în viața profesională, cât și în viața privată, iar înainte să ajungă în fața altarului, ei au decis să semneze un contract prenupțial.

Mai mult, cei doi au banii separat.

„Mi-am dorit să avem banii separat, de aceea și când am făcut nunta, când am mers la biserică, am făcut un contract prenupțial”, a explicat Armin Nicoară.

Cei doi au explicat că au decis asta ca să evită ulterioarele complicații financiare în cazul în care ar ajunge să se despartă.

„Tot ceea ce o să facem va rămâne copiilor, adică nu îmi va rămâne mie”, a explicat Claudia Puican.

„Dacă se întâmplă să ne despărțim, să nu fie nicio problemă. Eu am partea mea de bani, ce am făcut, tot ce am acolo, nu avem nimic de împărțit”, a adăugat Armin Nicoară, conform Spynews.

Au petrecut luna de miere separat

Cei doi artiști au avut o nuntă fabuloasă, cu peste 1000 de invitați. Deși și-ar fi dorit să meargă împreună în luna de miere, Claudia Puican și Armin Nicoară au petrecut vacanțe separate.

El a explicat că are filmări, așa că soția lui a plecat cu bona și băiețelul în Dubai, în timp ce el a fost ulterior în Punta Cana, alături de Stana Stepănescu, nașa, și alți prieteni.

„Claudia o să plece în Dubai, doar ea cu copilul și bona, eu nu reușesc, că am câteva filmări. Pe 9 decembrie o să plec eu în Punta Cana, cu nașa specială Stana Stepănescu, cu Irina Birou. Ăsta ne e programul. Nu reușim să plecăm amândoi.

Claudia a zis că nu mai stă după mine, că se duce acolo. Noi avem un apartament în Dubai, ne simțim acolo ca acasă. I-am zis să se ducă să se relaxeze, să meargă la căldură, iar ea în Punta Cana nu mai vine, că a zis că e drumul foarte lung.

Nu lăsăm nici copilul singur acasă și, atunci, a zis Stana Stepănescu să merg eu cu ele și niște prieteni. Vom sta 7 zile. Avem o lună de miere separată. Momentan nu am planificat nimic împreună”, spunea Armin Nicoară la acea vreme.

Urmărește-ne pe Google News