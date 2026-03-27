Claudia Puican, declarații surprinzătoare în contextul valului de divorțuri din showbiz. Ce se întâmplă între ea și Armin Nicoară

Claudia Puican face declarații interesante, în contextul valului de divorțuri care a pus stăpânire pe showbizul românesc. Soția lui Armin Nicoară a făcut declarații care au pus fanii pe gânduri. Iată ce se întâmplă în prezent între ea și Armin Nicoară, tatăl copilului său.

Ce se întâmplă în căsnicia dintre Claudia Puican și Armin Nicoară

Claudia Puican și Armin Nicoară sunt printre cele mai apreciate cupluri din showbizul românesc. Cei doi sunt împreună de mulți ani și au un băiețel frumos.

În contextul divorțurilor tot mai dese din showbizul românesc, cuplul format din cei doi cântăreți a dat motive de îngrijorare fanilor.

Claudia Puican a făcut o postare pe rețelele sociale în care a mărturisit că se simte singură. Același lucru îl spunea și Andreea Popescu, cu puțin timp înainte de a divorța de Rareș Cojoc.

Fanii s-au întrebat imediat dacă Puican și Nicoară urmează să divorțeze sau ce se petrece în căsnicia lor.

„Nu e ușor, dar m-am obișnuit să mă descurc singură. Fac tot ce ține de mine să evoluez și să îmi fie mai bine. Faceți la fel. Fiți puternice și independente”, a scris Claudia Puican, pe rețelele de socializare.

Cântăreața a clarificat lucrurile și a spus că în postarea respectivă nu se referea la faptul că este singură și nu are parte de ajutor, așa cum au majoritatea artistelor de la noi când vine vorba despre carieră, apariții TV sau evenimente.

Vedeta vorbea despre faptul că nu are niciun asistent care să o ajute să îi care hainele, machiajele sau tot ce are nevoie.

”Ideea e că eu așa am fost obișnuită de mică, să mă descurc de una singură. La filmări nu am pe cineva care să mă ajute să-mi care rochiile, să-mi care gențile, să mă închidă la rochii, tot timpul am fost obișnuită singură. Și la cântări îmi car singură toate rochiile, nu am pe cineva, așa cum au alte fete”, a spus Claudia Puican pentru Spynews.ro.

Ce spune despre zvonurile unui divorț

Claudia Puican a vorbit despre zvonurile că divorțează de Armin Nicoară și a spus că nu sunt adevărate. Totuși, cântăreața a recunoscut că și în cuplul lor există certuri și probleme, însă reușesc să treacă peste ele cu capul sus.

”Acum, în fiecare familie mai sunt probleme și nimic nu este roz. Mai sunt certuri, ca în orice familie, nu există familie fără certuri, doar că unii nu recunosc. Încercăm să ne ducem cumva crucea, cum s-ar spune”, a mai declarat cântăreața.

Ar vrea ca soțul ei să petreacă mai mult timp cu copilul

Claudia Puican recunoaște că ar vrea ca Armin Nicoară să petreacă mai mult timp cu copilul, atunci când este acasă.

Băiețelul lor are o bonă care îi ajută cu creșterea lui, însă Claudia ar vrea ca Armin să petreacă mai mult timp cu cel mic, atunci când este acasă.

”Armin e mai tot timpul plecat de acasă, dar, bine, ar putea și el să stea mai mult timp cu copilul, într-adevăr, dar avem bonă, copilul e cu mine non-stop. La 6 s-a trezit, după am mai dormit puțin cu el, iar acum s-a trezit iar. N-am văzut așa ceva, are atât de multă energie. Când se pune el să doarmă, pe la 9-10 seara, mă culc și eu cu el, că ne trezim amândoi atât de devreme, la 6”, ne-a mai mărturisit cântăreața, pentru aceeași sursă.

