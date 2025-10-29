Armin Nicoară și Claudia Puican s-au căsătorit. Petrecerea a fost unică, iar nașa a venit cu elicopterul

Armin Nicoară și Claudia Puican s-au căsătorit și au făcut o petrecere imensă. Cei doi s-au gândit la fiecare detaliu și au cheltuit sume imense pentru nuntă. Stana Stepănescu, nașa cuplului, a venit la eveniment cu elicopterul. Iată toate detaliile despre petrecerea de pomină.

Armin Nicoară și Claudia Puican – nuntă și botez într-o singură petrecere

Eveniment mare în familia lui Armin Nicoară. Artistul s-a căsătorit cu Claudia Puican și și-a botezat copilul, așa că au dat o petrecere imensă la care au participat nume mari din showbiz-ul românesc.

Cei doi au decis să facă o petrecere dublă pentru cele două evenimente importante. Cei doi s-au căsătorit civil și religios în urmă cu trei ani, dar au preferat să aștepte cu petrecerea de nuntă.

În vara, cei doi și-au botezat băiețelul, pe Efrem, iar acum au organizat o petrecere pentru ambele evenimente.

Printre numele mari care au participat la petrecere s-au numărat Bianca Drăgușanu sau nașa celor doi miri, Stana Stepănescu, care a ajuns la eveniment cu elicopterul.

Cum a arătat decorul și meniul

Cei doi artiști au ales un decor cu trandafiri roșii, iar culoarea a predominat sala. Masa mirilor și a nașilor a fost decorată cu trandafiri roșii și frunze verzi, fețe de masă roșii, draperii în aceeași culoare și detalii fine la fiecare masă.

Cât despre meniu, oaspeții au fost primiți cu un aperitiv format din termină de foaie gras cu piure de ceapă caramelizată, mușchi de vițel fraged, profiterol cu cremă de brânză, chips de creveți în crustă de orez și maioneză wasabi, crochetă de porumb cu jalapeno. Pentru primul fel, invitații au avut ciorbă de pasăre, ciorbă de văcuță cu ardei și smântână, iar pentru felul de pește s-a servit o doradă în crustă de cataif cu cușcuș cu legume.

Invitații s-au bucurat de 6 feluri de mâncare și tort, iar după deliciul dulce, s-au bucurat și de tradiționalele sarmale.

Mirii și bebelușul au intrat în sala de evenimente pe ritmuri orientale, iar artiștii s-au distrat toată noaptea alături de invitați. Ambii au cântat și s-au simțit foarte bine.

„Nu-mi vine să cred cât de repede a trecut timpul. Parcă mai ieri aveam grija de ea, iar astăzi jucăm la nunta celei mai mici dintre surori. Claudia este foarte sufletistă, mereu alături de familie și mă bucur enorm să văd că visul ei de a avea o familie s-a împlinit, în sfârșit. Am început să plâng când am văzut-o“, a spusRoxana Puican, sora Claudiei Puican, pentru Spynews.ro.

