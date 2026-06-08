Dennis Man și Alexandra Grigoriță s-au căsătorit religios. Nicolae Stanciu și soția lui le-au fost nași

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Dennis Man și Alexandra Grigoriță și-au unit destinele duminică, 7 iunie, într-o ceremonie religioasă plină de emoție. Nașii lor au fost Nicolae Stanciu și soția sa, Andreea, care le sunt prieteni apropiați de mai mulți ani.

Dennis Man și Alexandra Grigoriță s-au căsătorit religios

O zi plină de emoție și iubire pentru Dennis Man și Alexandra Grigoriță! Cei doi au spus „Da” în fața lui Dumnezeu, oficializându-și relația de peste un deceniu printr-o ceremonie religioasă impresionantă.

Un moment special al acestei zile unice l-a reprezentat implicarea lui Nicolae Stanciu și a soției sale, Andreea, în calitate de nași. Prietenia strânsă dintre Dennis Man și căpitanul echipei naționale a fost cimentată prin acest rol de onoare, o alegere care nu a surprins pe nimeni.

„Este o mare bucurie să fim alături de ei în această zi de poveste”, a mărturisit o sursă apropiată cuplului pentru Spynews.

Primele imagini de la eveniment, distribuite pe rețelele sociale, surprind o atmosferă solemnă și plină de emoție. Alexandra Grigoriță a strălucit într-o rochie de mireasă elegantă, cu un voal lung și detalii rafinate, în timp ce Dennis Man a optat pentru un costum negru clasic, care i-a accentuat stilul impecabil.

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O petrecere exclusivistă pentru cei dragi

După slujba religioasă, invitații au fost așteptați la o petrecere fastuoasă, organizată într-o locație exclusivistă. Evenimentul a strâns laolaltă numeroși fotbaliști și apropiați ai cuplului, fiind considerat una dintre cele mai importante nunți ale verii.

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Acest moment marchează un nou capitol în viața celor doi, care au preferat să își păstreze relația departe de ochii publicului până acum.

Dennis Man și Alexandra Grigoriță sunt împreună de peste zece ani, o poveste începută în discreție și consolidată prin dragoste și respect reciproc. Logodna, anunțată la sfârșitul anului trecut, a fost primul pas spre această zi deosebită, iar nunta religioasă le-a oferit ocazia să își împărtășească bucuria alături de cei care le-au fost mereu aproape.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini de la cununia religioasă a lui Dennis Man și a Alexandrei Grigoriță

Sursă foto: Instagram

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