Pavel Bartoș, dezvăluiri despre familia sa: „Încerc să fiu cel mai bun tată!” Ce spune despre meseria de părinte

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Pavel Bartoș (51 de ani) rămâne una dintre cele mai iubite și respectate prezențe din showbiz-ul românesc, reușind să mențină un echilibru perfect între o carieră de succes pe micul ecran și o viață de familie exemplară. Dincolo de lumina reflectoarelor și de energia debordantă pe care o afișează la televiziune, artistul își asumă cu maximă seriozitate cel mai important rol din viața sa, cel de părinte.

Căsătorit de 23 de ani cu soția sa, Anca, alături de care are trei fiice—Eva, Rita și Sofia—, îndrăgitul prezentator a vorbit deschis despre provocările și bucuriile din spatele camerelor de filmat. Pentru el, dincolo de aplauze și audiențe record, prioritatea absolută rămâne stabilitatea căminului său și fericirea celor trei fete.

Autenticitatea dincolo de ecran: „Ce am în cap, am și în gușă”

Unul dintre secretele popularității sale uriașe este refuzul constant de a purta o mască în fața publicului sau a celor dragi. Pavel Bartoș a explicat că naturalețea pe care oamenii o apreciază la televizor nu este un scenariu bine pus la punct, ci reflectarea exactă a personalității sale din viața de zi cu zi.

Pentru artist, simplitatea și onestitatea reprezintă singura cale corectă de a interacționa cu lumea, un principiu pe care îl aplică atât în carieră, cât și în educația pe care o oferă fiicelor sale.

„Eu sunt la fel, sunt natural. Vorba aia, ce am în cap, am și în gușă. Cred că așa am și cucerit lumea sau, mă rog, lumea se bucură când mă vede, că sunt același om, la fel cum sunt și la TV, și în viața de zi cu zi. Nu încerc să demonstrez nimic. Asta e cheia succesului, să fii natural și sincer cu tine, iar apoi cu cei din jurul tău, asta în limita stocului disponibil”, a mărturisit Pavel Bartoș pentru Spynews.

Meseria care se învață toată viața: „Încerc să fiu cel mai bun tată pentru copiii mei”

Chiar dacă are o agendă profesională extrem de încărcată, împărțită între filmări, piese de teatru și proiecte cinematografice, prezentatorul TV face eforturi constante pentru a nu rata momentele importante din evoluția fetelor sale. El pune un accent deosebit pe prezența fizică și pe sprijinul emoțional pe care un părinte trebuie să îl ofere în mod constant.

În viziunea sa, rolul de tată nu vine cu un manual de instrucțiuni perfect, ci reprezintă un proces continuu de adaptare și evoluție, o școală a vieții care se încheie abia în ultima clipă.

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„Nu știu cum sunt ca tată, depinde de situație. Meseria de tată, ca să zic așa, e una la care te vei perfecționa până în clipa cea din urmă. Așa că nu știu, încerc, în situațiile respective, să fiu în cât mai multe situații alături de copiii mei, că de fapt de asta au nevoie și să știe că sunt iubiți. Încerc să fiu cel mai bun tată pentru copiii mei, nu pentru alții, atâta tot”, a completat actorul.

O poveste de dragoste de 23 de ani începută pe băncile facultății

Pe lângă dedicarea totală față de cele trei fiice, stabilitatea familiei Bartoș se bazează pe o relație de lungă durată cu soția sa, Anca. Povestea lor de dragoste a început în urmă cu mai bine de două decenii, într-un moment în care amândoi își croiau drumul în lumea artistică.

Cei doi s-au cunoscut la Teatrul Național din Timișoara, într-o perioadă plină de speranțe și începuturi. La acea vreme, Anca era studentă în anul patru la facultate, în timp ce Pavel era un proaspăt absolvent dornic să își demonstreze talentul pe scenă. Acea întâlnire din culisele teatrului a reprezentat temelia unei căsnicii solide, care durează de 23 de ani și care continuă să fie un exemplu de discreție și devotament în peisajul monden românesc.

Foto – Facebook

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