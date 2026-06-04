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Sabrina Voinea, acuzată că l-a bătut pe Șerban Cotîrlan, iubitul ei. Gimnastul a depus plângere

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Sabrina Voinea, gimnastă în vârstă de 19 ani legitimată la CSM Constanța, este acuzată că și-a agresat fizic partenerul, Șerban Cotîrlan, membru al lotului masculin de gimnastică. Incidentul s-ar fi petrecut la complexul sportiv „Lia Manoliu”, fiind nevoie de intervenția autorităților. Mai mult, sportivul a mers la IML pentru un certificat medico-legal.

Sabrina Voinea, acuzată că l-a bătut pe Șerban Cotîrlan, iubitul ei

Șerban Cotîrlan (2)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 6)

Sabrina Voinea este acuzată că a fost violentă fizic cu iubitul ei, Șerban Cotîrlan, membru al lotului masculin de gimnastică, chiar în incinta Complexului Sportiv „Lia Manoliu” din București, informează GSP.ro. Disputa dintre cei doi ar fi izbucnit după ce Șerban Cotîrlan ar fi refuzat o ieșire în oraș propusă de Sabrina Voinea. Potrivit Golazo.ro, reacția gimnastei ar fi fost agresivă, culminând cu violență fizică. Ulterior, Cotîrlan a depus o plângere oficială la Poliție și a solicitat un certificat medico-legal de la Institutul Național de Medicină Legală (IML).

Ioan Suciu, președintele Federației Române de Gimnastică (FRG), a condamnat fără echivoc comportamentul sportivei: „Nu tolerăm astfel de comportamente care contravin valorilor sportului și principiilor de respect pe care le promovăm. Am înțeles că au fost formulate sesizări către autoritățile competente și așteptăm mai multe detalii”.

Deși altercația a atras atenția oficialilor Complexului „Lia Manoliu”, Florin Oancea, directorul instituției, a precizat că incidentul nu s-a petrecut în spațiile aflate sub administrarea sa. „Pentru informații suplimentare, vă recomand să vă adresați direct persoanelor implicate. Totodată, voi transmite o informare către Agenția Națională pentru Sport”, a declarat acesta pentru golazo.ro.

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Istoric de controverse și un viitor incert

Acesta nu este primul episod controversat din cariera Sabrinei Voinea. Potrivit Gazeta Sporturilor, doar cu două luni în urmă, gimnasta a fost implicată într-o altercație fizică cu o componentă a lotului național de haltere. Incidentul a avut loc în restaurantul aceluiași complex sportiv, unde o ceartă verbală a degenerat într-o confruntare fizică, sub privirile șocate ale celor prezenți.

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Mai mult, trecutul său este marcat de momente tensionate și traume. În 2023, după Campionatele Mondiale, Denisa Golgotă, fostă gimnastă, a insinuat că Sabrina ar beneficia de tratament preferențial în lotul național. Totodată, înregistrări din copilăria sportivei, în care aceasta era supusă unor jigniri de către mama și antrenoarea sa, Camelia Voinea, au stârnit indignare publică.

În prezent, Sabrina Voinea continuă să se pregătească în sala de la „Lia Manoliu” sub contract cu CSM Constanța. Cu toate acestea, ancheta autorităților și monitorizarea atentă a Federației Române de Gimnastică pun sub semnul întrebării viitorul său în acest sport. Răzvan Șelariu, antrenorul coordonator al lotului masculin de juniori, a subliniat nevoia de liniște în contextul pregătirilor pentru Campionatul European: „Nu pot nici să infirm, nici să confirm acest incident”.

Într-o lume a sportului care promovează respectul și echilibrul, astfel de incidente ridică semne de întrebare asupra valorilor și comportamentelor celor implicați. Rămâne de văzut cum va evolua situația și ce măsuri vor fi luate pentru a proteja integritatea competițiilor sportive.

Foto: Profimediaimages.ro

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