Nicoleta Luciu, luată prin surprindere în direct! Cum a reacționat când a fost întrebată dacă a divorțat de soțul ei

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Nicoleta Luciu a decis să pună piciorul în prag și să pună capăt definitiv zvonurilor apărute în spațiul public cu privire la un presupus divorț de soțul ei, Zsolt Csergo. După o lungă perioadă în care a ales discreția și s-a concentrat exclusiv pe creșterea celor patru copii, departe de agitația din București, vedeta a revenit recent în atenția publicului.

Această revenire în forță, marcată de lansarea unui podcast personal și de o activitate intensă pe platformele sociale, a reaprins însă și curiozitatea fanilor legată de viața ei de cuplu.

Întrebarea directă care a declanșat reacția Nicoletei Luciu

Deoarece bruneta publică extrem de rar imagini alături de partenerul ei de viață, internauții au tras rapid concluzii pripite, speculând că în căsnicia celor doi ar exista probleme majore. Sătulă de scenariile apărute în mediul online, Nicoleta Luciu a oferit un răspuns scurt și categoric în fața comunității sale.



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Momentul adevărului a avut loc în timpul unei transmisiuni în direct pe platforma TikTok, acolo unde fosta asistentă TV intră des în dialog cu urmăritorii săi pentru a discuta despre diverse subiecte. În timpul unui live recent, în care se afla alături de artista Maria Andria și de alți câțiva invitați, subiectul sensibil al căsniciei sale a fost pus pe masă fără menajamente.

Maria Andria a abordat direct speculațiile care rulau pe internet și a întrebat-o dacă informațiile despre o separare oficială sunt reale. Surprinsă inițial, Nicoleta Luciu a reacționat prima dată printr-un gest scurt, mimând că zvonul nu are nicio bază reală. Pentru că întrebările continuau să curgă în secțiunea de comentarii, vedeta a rostit cuvintele care au spulberat instantaneu orice dubiu

„Nu, Maria”, a fost răspunsul scurt, clar și extrem de hotărât oferit de Nicoleta Luciu, demontând astfel toate speculațiile legate de o ruptură definitivă.

Mici gesturi cu impact major, după 20 de ani de căsnicie

Căsnicia Nicoletei Luciu cu Zsolt Csergo durează de mai bine de un deceniu, iar relația lor se întinde pe o perioadă de 20 de ani. Chiar dacă au ales să își trăiască viața de familie într-un ritm mult mai liniștit, într-un oraș de provincie care le oferă intimitate, vedeta a dezvăluit recent că romantismul și respectul nu au dispărut deloc din cuplul lor.

În cadrul unei apariții anterioare în podcastul moderat de Teo Trandafir, bruneta a oferit detalii neștiute despre comportamentul soțului ei, dând de înțeles că relația lor este la fel de sudată ca la început, în ciuda gurilor rele care le prevesteau divorțul.

„Bărbatul meu și acum, după 20 de ani de relație, îmi trage scaunul la masă. Noi ieșim foarte rar, dar când ieșim, el nu se scoală niciodată de la masă. Zic: dar tu n-ai văzut că e primar, n-ai văzut că e vicepreședinte? Nu te duci să saluți? Răspunsul lui e clar: Dacă am treabă cu ei, ne vedem mâine la birou!”, a povestit amuzată Nicoleta Luciu.

Prin această declarație, fosta vedetă de televiziune a subliniat că prioritatea partenerului ei rămâne exclusiv timpul petrecut în doi atunci când ies în oraș, preferând să lase complet deoparte îndatoririle profesionale sau politice în acele momente, un detaliu care confirmă stabilitatea și armonia din familia lor.

Foto – Facebook

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