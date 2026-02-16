Nicoleta Luciu, dezvăluiri dureroase despre sarcinile pierdute. „Plângeam înăbușit, în prosop, să nu mă audă nimeni. A fost foarte greu!”

Nicoleta Luciu (45 de ani) a ales să vorbească deschis despre una dintre cele mai dureroase perioade din viața ei. Deși astăzi este mama a patru copii și trăiește o viață de familie împlinită alături de soțul ei, Zsolt Csergo, vedeta recunoaște că drumul până aici a fost marcat de suferință, depresie și momente pe care le-a ascuns ani la rând.

Două sarcini pierdute și o depresie profundă: „Plângeam în duș, înăbușit”

Invitată în podcastul „Gând la gând cu Teo”, Nicoleta Luciu a povestit cu sinceritate despre cele două sarcini pierdute, experiențe care au lăsat urme adânci în sufletul ei. Prima pierdere a împins-o într-o depresie severă, pe care a încercat să o ascundă de familie.

„Prima sarcină când am pierdut-o, am făcut depresie. Am plâns foarte mult. Aveam copii acasă de care trebuia să am grijă, dar mai aveam momente când mă duceam în baie și plângeam înăbușit, în prosop, să nu mă audă nimeni”, a mărturisit vedeta.

Chiar și în prezența celor dragi, Nicoleta trăia o durere pe care nu o putea împărtăși. „Când știam că toată lumea s-a culcat, mă duceam să fac duș. Atâta plângeam… atunci a fost greu.”

La scurt timp după prima traumă, Nicoleta a rămas din nou însărcinată. Bucuria a fost însă de scurtă durată: sarcina s-a oprit din evoluție la 9–10 săptămâni.

„Era transpirată ginecoloaga și zice: ‘Nu mai are activitate cardiacă’. Mi-a făcut anestezie generală și, înainte să adorm total, am zis: Data viitoare când o să mă pui aici, o să fac tripleți!”

Vedeta consideră acel moment o conexiune profundă cu Universul, o rugăciune spusă din instinct, fără așteptări. Iar dorința i s-a împlinit: a devenit mama tripleților Karol, Kim și Kevin

„Mi s-a părut că am reînviat” – Nicoleta, despre rolul de mamă

Astăzi, Nicoleta Luciu se declară recunoscătoare pentru familia ei numeroasă, formată din patru copii. Spune că maternitatea a fost mereu visul ei, iar venirea tripleților a reprezentat o renaștere.

„Mi s-a părut așa că am reînviat. În sensul că lucrul ăsta l-am făcut toată viața mea și, la un moment dat, am stopat totul ca să merg să îmi cresc copiii. Pentru că asta mi-am dorit foarte mult, o familie numeroasă. Păcat că n-a fost mai numeroasă!”, a declarat ea pentru Antena Stars.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News