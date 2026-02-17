Cass Lacelle, care a apărut în reality show-ul Grand Cayman: Secrets in Paradise difuzat de Freeform, a murit la mai puțin de un an după ce a fost diagnosticată cu cancer ovarian. Avea 34 de ani.

Anunțul dureros al familiei

Luni, 16 februarie, apropiații ei au postat o fotografie pe Instagramul vedetei, anunțând moartea acesteia, după „o luptă scurtă, dar incredibil de curajoasă cu cancerul”.

„Cass lasă în urmă o moștenire care nu poate fi măsurată”, au scris ei. „Este definiția cuvântului memorabil; în doar 34 de ani, a avut un impact extraordinar asupra tuturor celor care i-au ieșit în cale. Ne-a învățat că viața este prețioasă, trebuie trăită cu toată inima și niciodată irosită. Plictiseala era cel mai mare dușman al ei.

Cass avea un dar rar de a-i face pe oameni să se simtă cu adevărat vii și de a-i aduce împreună, ea era liantul”, au continuat ei. „Capacitatea ei de a fi acolo, într-un mod profund, pentru atât de mulți oameni era un super‑putere, iar noi sperăm ca oamenii să găsească alinare în amintirile împărtășite cu ea. Pentru că a atins viețile atâtor oameni, dorința ei a fost ca acest ultim mesaj să fie postat.”

Postarea s-a încheiat cu mesajul: „Draga noastră Cass, ai fost foarte curajoasă, pentru atât de mult timp. Nu ai cedat. Pentru totdeauna, Inima noastră de Foc 27/09/1991 – 11/02/2026.” În secțiunea de comentarii, mulți dintre colegii ei din Grand Cayman au scris mesaje emoționante.

Julian Foster a scris: „Pentru totdeauna cu noi în spirit, împingându-ne să fim cea mai bună versiune a noastră. Te iubesc până la lună și înapoi, prietenă frumoasă 🤍”

„Ai fost o lumină în lume, prietena mea, iar inima mi se rupe de fiecare dată când mă gândesc la tine”, a comentat Chelsea Flynn, în timp ce Aaron Bernardino a adăugat: „Odihnește-te în pace, Cass. Pentru totdeauna în inimile noastre!”

Lupta cu boala: diagnosticul și tratamentele dureroase

Lacelle a dezvăluit pentru prima dată, în mai 2025, că a fost diagnosticată cu un tip rar de cancer ovarian. A suferit o intervenție chirurgicală de urgență pentru îndepărtarea tumorii și a încheiat trei runde de chimioterapie până la sfârșitul verii. Totuși, în ultima ei postare pe Instagram, pe 4 ianuarie, a împărtășit o actualizare dureroasă, dezvăluind că boala a revenit și că petrecuse o lună în spital, supusă unor tratamente dificile.

„Cancerul meu a revenit și, de data aceasta, este agresiv; a metastazat la ficat, stomac, peritoneu și omentum”, a spus ea. „Asta mi-a provocat dureri intense și greață. Unele zile sunt mai bune decât altele, dar nu am mai avut o zi fără durere din noiembrie.”

La acel moment, Lacelle a inclus fotografii din spital și și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul primit.

„Vreau să le spun tuturor că văd și simt mesajele voastre, rugăciunile și gândurile bune în fiecare zi. Din cauza efectelor secundare ale chimioterapiei și ale tratamentelor pentru durere, de multe ori nu pot răspunde, dar vă rog să știți cât de mult apreciez dragostea voastră”, a spus ea. „Trebuie, de asemenea, să le mulțumesc celor din ‘armata’ mea, care au lăsat totul pentru a fi aici cu mine zi de zi sau pentru a mă susține din umbră în cele mai altruiste moduri. Nu am cuvinte, dar recunoștința mea este infinită.”

