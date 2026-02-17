Familia lui Steinberg l-a descris drept „un textier vizionar, un soț devotat, un tată iubitor și unul dintre cei mai influenți compozitori ai epocii sale”. Melodiile sale au fost interpretate de Whitney Houston, Roy Orbison, Celine Dion, Demi Lovato și The Bangles.
Avocatul său a confirmat pentru BBC că Steinberg a murit în Los Angeles, după ce fusese diagnosticat cu cancer.
Reflectând asupra carierei sale, familia a spus că „versurile lui începeau adesea ca reflecții profund personale, transformate apoi în imnuri în care milioane de oameni s-au regăsit”.
„Viața lui Billy Steinberg a fost o dovadă a puterii durabile a unui cântec bine scris – și a ideii că sinceritatea, pusă pe muzică, poate dăinui dincolo de noi”, a transmis familia.
Aceștia au menționat că Steinberg a primit numeroase distincții de-a lungul celor patru decenii de carieră, inclusiv un premiu Grammy pentru contribuția sa la albumul „Falling Into You” al lui Celine Dion, lansat în 1996.
„Totuși, cei apropiați știau că pentru el nu recunoașterea era cea mai importantă, ci conexiunea – magia de a auzi un public cântând ceva ce odinioară exista doar în caietul lui.”
Moștenirea lăsată industriei muzicale
Născut William Steinberg, compozitorul californian a început să colaboreze cu vocalistul și compozitorul Tom Kelly la începutul anilor ’80.
Cei doi au contribuit la mai multe single-uri de top și au format pentru scurt timp trupa rock i-Ten. Momentul lor de succes major a venit în 1984, odată cu „Like a Virgin” a Madonnei, care a ajuns pe primul loc în Billboard Hot 100 și a devenit piesa principală a celui de-al doilea album al artistei.