Compozitorul american Billy Steinberg, câștigător al premiului Grammy și autor al unor hituri de top precum „Like a Virgin” al Madonnei, a murit la vârsta de 75 de ani.

Hituri care au făcut istorie în muzică

Familia lui Steinberg l-a descris drept „un textier vizionar, un soț devotat, un tată iubitor și unul dintre cei mai influenți compozitori ai epocii sale”. Melodiile sale au fost interpretate de Whitney Houston, Roy Orbison, Celine Dion, Demi Lovato și The Bangles.

Avocatul său a confirmat pentru BBC că Steinberg a murit în Los Angeles, după ce fusese diagnosticat cu cancer.

Reflectând asupra carierei sale, familia a spus că „versurile lui începeau adesea ca reflecții profund personale, transformate apoi în imnuri în care milioane de oameni s-au regăsit”.

„Viața lui Billy Steinberg a fost o dovadă a puterii durabile a unui cântec bine scris – și a ideii că sinceritatea, pusă pe muzică, poate dăinui dincolo de noi”, a transmis familia.

Aceștia au menționat că Steinberg a primit numeroase distincții de-a lungul celor patru decenii de carieră, inclusiv un premiu Grammy pentru contribuția sa la albumul „Falling Into You” al lui Celine Dion, lansat în 1996.

„Totuși, cei apropiați știau că pentru el nu recunoașterea era cea mai importantă, ci conexiunea – magia de a auzi un public cântând ceva ce odinioară exista doar în caietul lui.”

Moștenirea lăsată industriei muzicale

Născut William Steinberg, compozitorul californian a început să colaboreze cu vocalistul și compozitorul Tom Kelly la începutul anilor ’80.

Cei doi au contribuit la mai multe single-uri de top și au format pentru scurt timp trupa rock i-Ten. Momentul lor de succes major a venit în 1984, odată cu „Like a Virgin” a Madonnei, care a ajuns pe primul loc în Billboard Hot 100 și a devenit piesa principală a celui de-al doilea album al artistei.

Cei doi au colaborat și la alte hituri importante, precum „True Colors” (Cyndi Lauper, 1986), „So Emotional” (Whitney Houston, 1987) și „I Touch Myself” (Divinyls, 1990).

Steinberg a continuat să compună și în anii 2000, contribuind la piese precum „Too Little Too Late” (JoJo) și „Give Your Heart a Break” (Demi Lovato).

Songwriters Hall of Fame, în care Steinberg a fost inclus în 2011, îl descrie drept unul dintre „cei mai de succes compozitori”, ale cărui melodii au devenit „clasice durabile”.

Steinberg era căsătorit cu soția sa, Trina, și avea doi fii și doi copii vitregi.

Foto – Facebook

