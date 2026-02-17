Robert Duvall, starul din „Nașul” și „Apocalipsa acum” a murit. Actorul avea 95 ani

Robert Duvall, un actor prolific cu o carieră de 70 de ani în lumea divertismentului, a murit la vârsta de 95 de ani. Câștigătorul premiului Oscar pentru filmul „Tender Mercies” din 1983 era cunoscut pentru roluri în filme precum „Nașul”, „Apocalipsa acum”, „Să ucizi o pasăre cântătoare” și multe altele.

Soția actorului Robert Duvall, Luciana, a anunțat vestea luni, 16 februarie, pe Facebook, scriind: „Ieri ne-am luat rămas bun de la iubitul meu soț, prieten drag și unul dintre cei mai mari actori ai timpurilor noastre. Bob a decedat în pace acasă, înconjurat de dragoste și confort.”

„Pentru lume, a fost un actor premiat cu Oscar, un regizor, un povestitor. Pentru mine, el a fost pur și simplu totul”, a adăugat ea.

„Pasiunea lui pentru meseria sa era egalată doar de dragostea sa profundă pentru personaje, o masă grozavă și participarea la evenimente speciale. Pentru fiecare dintre numeroasele sale roluri, Bob a dat totul personajelor sale și adevărului spiritului uman pe care îl reprezentau. Făcând acest lucru, ne lasă tuturor ceva durabil și de neuitat. Vă mulțumim pentru anii de sprijin pe care i i-ați arătat lui Bob și pentru că ne-ați oferit acest timp și intimitate pentru a sărbători amintirile pe care le lasă în urmă”, a mai scris soția actorului în mediul online.

Cine a fost Robert Duvall

Robert Duvall s-a născut în San Diego, California, în 1931. Tatăl său a fost contraamiral în Marina SUA, iar Duvall și cei doi frați ai săi au crescut în principal în Annapolis, Maryland, lângă Academia Navală. Tatăl său era adesea plecat.

„Odată a venit acasă după o lungă perioadă pe mare și i-a vorbit tăios fratelui meu mai mic, iar fratele meu mai mic i-a spus mamei mele: «Spune-i omului ăla să se ducă acasă». Pentru că, știi, nu se conecta”, a declarat Duvall pentru GQ în 2014.

Tatăl său se aștepta ca el să-i calce pe urme, dar Duvall a ales o altă cale.

„Eram groaznic la toate, în afară de actorie – abia reușeam să termin școala”, a declarat el pentru People în 1977.

După liceu, s-a înrolat în armată și a servit în Coreea, deși nu a participat niciodată la luptă.

Când s-a întors, părinții l-au încurajat să urmeze actoria. A studiat teatrul la Principia College din Illinois și, după absolvire, s-a mutat la New York pentru a studia sub îndrumarea lui Sanford Meisner la Neighborhood Playhouse din New York. Printre colegii săi de clasă s-au numărat Dustin Hoffman, Gene Hackman și James Caan, cu care a devenit prieten pe viață.

Robert Duvall s-a implicat în teatrul newyorkez și l-a impresionat pe dramaturgul și scenaristul Horton Foote în piesa sa „The Midnight Caller”. Foote a scris și scenariul pentru „To Kill a Mockingbird” și l-a recomandat pe Duvall să-l joace pe Boo Radley. A fost debutul actorului pe marele ecran.

„Vreau ca munca mea să fie autentică. Pură. Nu o notă falsă de la început până la sfârșit”, a declarat el pentru People în 1984.

Robert Duvall a câștigat un premiu Oscar, pentru cel mai bun actor, în 1983 pentru Tender Mercies.

„Cred că principalul motiv pentru care vreau Premiul Academiei este puterea artistică și libertatea pe care ți le oferă. Dreptul de a-ți alege propriul regizor, de a avea control asupra proiectului”, spunea el în 1984, cu câteva înaintea decernării Oscarurilor.

A fost căsătorit de 4 ori

Robert Duvall a fost căsătorit de patru ori. S-a căsătorit cu Barbara Benjamin în 1964 și s-au despărțit în 1975. Din 1982 până în 1985, a fost căsătorit cu Gail Youngs. Sharon Brophy a fost soția lui din 1991 până în 1995.

Actorul a ajusn din nou în fața altarului cu Luciana Pedraza în 2005; cu care avea o relație din 1996. Ea a apărut alături de el în filmul din 2003 „Assassination Tango”, pe care l-a scris și regizat și el.

