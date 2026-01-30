Reacția lui Chef Ștefan Popescu, după decesul lui Tal Berkovich: „O veste care aduce multă durere”

Chef Ștefan Popescu a reacționat în mediul online, după ce cuțitul lui de aur din sezonul 16 „Chefi la cuțite”, Tal Berkovich, a încetat din viață la vârsta de 40 de ani. Fosta concurentă a fost implicată într-un accident rutier ce i-a fost fatal.

Chef Ștefan Popescu, după decesul lui Tal Berkovich

Comunitatea „Chefi la cuțite” este în doliu după vestea tragică a dispariției concurentei Tal Berkovich, care și-a pierdut viața într-un accident rutier la doar 40 de ani. Printre cei mai afectați de această pierdere este chef Ștefan Popescu, juratul care i-a oferit cuțitul de aur în sezonul 2025.

„O veste care aduce multă durere. Gândurile mele sunt alături de familia lui Tal Berkovich. Sincere condoleanțe!”, a scris Chef Ștefan Popescu pe rețelele sociale.

Mai târziu, juratul „Chefi la cuțite” a transmis un nou mesaj: „Am primit cu tristețe vestea despre plecarea lui Tal Berkovich. Transmit sincere condoleanțe familiei și tuturor celor apropiați, gândurile mele sunt alături de voi în aceste momente dureroase. Dumnezeu să o odihnească în pace!”

Tal Berkovich și-a câștigat locul în echipa lui chef Ștefan Popescu datorită pasiunii și talentului său incontestabil. Preparatul său, creat cu multă migală și personalitate, i-a adus cuțitul de aur în competiție și admirația juraților.

„De când ai intrat aici, am simțit că soarele strălucește! Cred că putem face o echipă grozavă! Când ți-am gustat preparatul, am simțit ceva special! Am să îți înmânez cuțitul de aur! Asta înseamnă că automat faci parte din echipa mea deja!”, i-a spus chef Ștefan Popescu în cadrul emisiunii, făcând-o pe Tal să radieze de bucurie.

Mesajul Irinei Fodor

Pierderea ei a lăsat un gol imens nu doar în rândul celor care au cunoscut-o personal, ci și al telespectatorilor care au admirat-o pe micile ecrane.

Irina Fodor, prezentatoarea show-ului, a mărturisit cu tristețe: „Vai, Alina, ce ne spui tu… Am încremenit, pur și simplu. Îmi pare atât, dar atât de rău… Ea va fi amintită cu toată dragostea noastră”.

Cine a fost Tal Berkovich

Tal Berkovich nu a fost doar o concurentă talentată, ci și o femeie cu o poveste de viață deosebită, care a inspirat pe toți cei ce au avut ocazia să o cunoască. Născută în Israel din mamă româncă, Tal a avut un parcurs de viață remarcabil. A fost balerină de la vârsta de 4 ani, însă un accident grav la genunchi a pus capăt visului său de a deveni balerină profesionistă.

Curajul ei de a o lua de la capăt a dus-o în Milano, unde a început o carieră de succes ca model internațional. Dorul de scenă a condus-o mai târziu la Londra, unde a studiat actoria, urmându-și visul de a deveni actriță la Los Angeles.

În 2025, a decis să își urmeze o altă pasiune – gătitul – și a ajuns în România, unde a participat la „Chefi la cuțite”. În emisiune, Tal a demonstrat că perseverența și dragostea pentru artă, fie ea culinară sau teatrală, pot transforma orice obstacol într-o oportunitate de a străluci.

„M-am născut în Israel, iar acum sunt și cetățean american. Vorbesc engleză și ebraică. Am început ca balerină, am dansat balet clasic de la vârsta de 4 ani. M-am accidentat foarte tare la genunchi și nu am mai putut dansa la nivel de profesionist. M-am mutat la Milano, voiam să învăț italiana, iar printr-o întâmplare am ajuns să lucrez ca model. Modellingul m-a dus prin toată Europa. Mi s-a făcut dor de scenă, așa că în Londra am studiat actoria și teatru, iar când am absolvit, am plecat în Los Angeles să urmez o carieră în actorie”, a povestit Tal în cadrul show-ului culinar.

Sursă foto: Instagram, PR

