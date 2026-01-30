  MENIU  
Andra a dezvăluit ce o puneau socrii să facă atunci când îi vizita la Târgu Jiu: „Nu ai ce face în situațiile astea"

Adelina Duinea
.

Andra a oferit detalii rare despre viața de familie, cu ocazia noului sezon „Românii au talent”. Artista a dezvăluit ce îi cereau socrii ori de câte ori îi vizita la Târgu Jiu. Solista și-a pierdut socrul în 2024.

Andra a dezvăluit ce o puneau socrii să facă atunci când îi vizita la Târgu Jiu

Andra a vorbit cu melancolie despre momentele speciale petrecute alături de socrii ei, părinții lui Cătălin Măruță. Artista a dezvăluit ce îi cereau părinții soțului ei ori de câte ori îi vizita. Povestea are legătură cu rolul ei de jurat la „Românii au talent”.

„De cele mai multe ori când mergeam la socrii acasă, la Târgu Jiu, veneau prieteni de-ai lor și mă ruga mama-soacră sau tata-socru, Dumnezeu să-l ierte, că sunt niște prieteni și vor să le ascult copiii. Sigur îi ascultam, îi felicitam. Nu ai ce face în situațiile astea”, a povestit Andra pentru Libertatea.

Andra a început în forță noul sezon al emisiunii „Românii au talent”, show-ul care a redefinit conceptul de spectacol în România. Alături de colegii săi de juriu, și mai ales de Carmen Tănase, actrița pe care o admiră enorm, artista a fost cu adevărat impresionată de concurenți.

„Carmen a plâns mai mult. Ea a plâns… a plâns. Dar era normal. Absolut normal. Chiar discutam cu Andi că noi credeam că după 15 sezoane, cine mai poate surprinde atât de tare. Extraordinar de uimitor e că au venit foarte mulți concurenți care ne-au uimit, surprins, ne-au emoționat. Am plâns, am râs. Ne-au trecut prin toate stările”, a declarat Andra, pentru sursa citată.

Citește și: Andra, alături de Cătălin Măruță la vizionarea primei ediții „Românii au talent”, sezonul 16: „Mă bucur că putem să facem mai multe lucruri împreună. În orice situație, trebuie să privești partea bună” / Exclusiv

Ce spune despre rolul de jurat la „Românii au talent”

Concurenții din acest sezon demonstrează, mai mult ca oricând, că talentul nu are limite. Cu toate acestea, rolul de jurat nu este deloc ușor, mai ales când trebuie să departajeze talentele autentice. „Este foarte greu, dar în același timp ne-am propus să facem totuși o departajare. Adică să se vadă o diferență între concurenții care sunt de 3 de DA și cei de 4 de DA”, a explicat Andra.

În fața talentului, Andra își păstrează mereu sinceritatea. Cu o vastă experiență în industria muzicală și cu studii de pedagogie muzicală la activ, artista știe cum să ofere un feedback constructiv. „Foarte mulți prieteni îmi spun dacă pot să predau, pentru că eu am făcut și pedagogie muzicală, dar nu am timp pentru așa ceva. Vreau să mă focusez pe copii și apoi pe carieră”, a mai spus ea, pentru Libertatea.

Foto: Instagram

